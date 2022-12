Você sabia que é possível diminuir o tamanho da testa?

Ex-BBB Rafa Kalimann foi criticada por ter a testa alta e fez vídeos na intenção de ajudar quem sofre com a mesma insegurança e possa se sentir afetada (foto: Wikimedia Commons/Divulgação ) Recentemente, a ex-BBB Rafa Kalimann, desabafou com seus seguidores sobre mensagens e comentários que tem recebido sobre sua aparência. A influencer, que sempre recebeu observações sobre a testa alta desde sua participação no reality em 2020, contou que este ponto de seu rosto "já foi um lugar de muita dor".





Porém no vídeo, a influenciadora também afirma "é algo que não vai mudar, não tem como mudar [...]", o que não é o caso. “Existe uma cirurgia, chamada frontoplastia, que pode sim retirar alguns centímetros da área superior do rosto,” explica Patricia Marques, cirurgiã plástica p ioneira desta técnica no Brasil, com mais de 500 cirurgias de frontoplastia feitas, e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Dismorfia corporal e facial

Mesmo que sua profissão seja também atrelada a aparência, Patrícia Marques destaca que acha importante que Rafa Kalimann esteja normalizando um assunto tão complicado para certas pessoas. “Na sociedade atual, a dismorfia corporal e facial são problemas reais, que encontramos diariamente no consultório, onde a pessoa não se vê claramente,” ela pontua. “Ter alguém com a influência dela que fala abertamente sobre aceitação, é muito importante."





Mas, num contraponto, a cirurgiã também explica que muitos de seus pacientes, que fizeram a frontoplastia, alcançaram novos níveis com sua autoestima, e o mesmo pode acontecer com a redução da orelha de abano, ou uma rinoplastia, que são cirurgias mais comuns e aceitas. “Acredito que tudo vá do motivo pelo qual você faz o procedimento: querer ser outra pessoa, não se aceitar num todo, acho que já seja um lado da dismorfia, mas melhorar algo que te incomoda muito não deve ser visto com maus olhos.”

Incisão no couro cabeludo A cirurgia da frontoplastia não é agressiva, e ao contrário do que muitos pensam, não envolve o crânio de nenhuma maneira (foto: Alexa / Pixabay)





Patrícia Marques conta que a cirurgia da frontoplastia não é agressiva, e ao contrário do que muitos pensam, não envolve o crânio de nenhuma maneira: “Basicamente o que fazemos é uma incisão bem fina na linha do couro cabeludo, em zigue zague, retiramos um pouco da pele e movemos esta linha para baixo. Isto reduz o tamanho da testa em cerca de dois centímetros, variando de acordo com a elasticidade da pele.”





A cirurgiã ainda pontua que a recuperação é tranquila, comparada a outros procedimentos, e são necessárias apenas duas semanas de descanso. Ela também explica que a cicatriz fica bem discreta e dentro de 6 meses o paciente logo retorna à normalidade.





“Acredito em fazer cirurgias que vão além da estética e tragam também paz mental para meus pacientes. Muitas mulheres que atendi não nadavam, não prendiam o cabelo, e tinham medo de se relacionar. Fico feliz que Rafa Kalimann tenha aceitado sua aparência, mas pode ser mais difícil para outras pessoas. Ter opções é sempre importante,” finaliza Patrícia Marques.