2,1 milhões de pessoas, quase 20% da população do Rio Grande do Sul, foram afetadas pelas chuvas

O Rio Grande do Sul vive uma tragédia sem precedentes, com as enchentes do Rio Guaíba afetando severamente a população. Em resposta a essa calamidade, o psicólogo Romanni Souza lançou um projeto de apoio psicológico que mobilizou 200 terapeutas para oferecer suporte emocional às vítimas. “Nosso objetivo é proporcionar um espaço seguro e confidencial onde as pessoas possam lidar com seus traumas e angústias”, explica Romanni Souza.

“Garantimos sigilo absoluto em todas as sessões, para que cada indivíduo se sinta à vontade para compartilhar suas experiências e emoções.” Esse suporte é vital, considerando que 2,1 milhões de pessoas, quase 20% da população do estado, foram afetadas pelas chuvas.

Os efeitos devastadores das enchentes vão além das perdas materiais. “Entendemos a complexidade do luto, tanto emocional quanto material”, afirma Romanni Souza. “Nossas intervenções são adaptadas para ajudar as pessoas a enfrentarem suas perdas e a buscarem uma recuperação resiliente.”

O projeto oferece psicoterapia que promove saúde mental e autoconhecimento, essenciais em tempos de crise. A gestão de crises é outro foco do projeto, com os terapeutas equipando as vítimas com estratégias práticas e eficazes para enfrentar a situação atual. “Guiamos as pessoas através de métodos eficazes de enfrentamento e ajudamos na reconstrução de suas vidas pessoais e profissionais após as perdas”, destaca.

"Guiamos as pessoas através de métodos eficazes de enfrentamento e ajudamos na reconstrução de suas vidas pessoais e profissionais após as perdas", destaca Romanni Souza Arquivo Pessoal

Esse apoio é crucial para ajudar os afetados a retomarem suas rotinas e reconstruírem suas vidas. O Instituto Romanni, responsável pela formação de mais de 30 mil profissionais, é conhecido pela criação da Neopsicologia e pela plataforma da Sociedade Neopsicologia & Psicologia. “Nosso compromisso com a transformação social é inabalável. Queremos contribuir para um mundo melhor, e isso inclui estar ao lado das pessoas em momentos de grande necessidade.” Para solicitar atendimento gratuito, as vítimas podem acessar o formulário online e receber o suporte necessário para enfrentar a jornada de recuperação.