Caracterizado por aquelas veias roxas, saltadas na perna, as varizes afetam principalmente as mulheres e pode ser causada pelo histórico familiar, gestação, ganho de peso ou envelhecimento. Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) dizem que mais de 529 mil brasileiras foram internadas para tratamento de varizes entre 2013 e 2022. O cálculo aponta que a cada hora, em média, seis mulheres são submetidas a cirurgias para tratamento do problema pela rede pública de saúde. Mas, além dos procedimentos, os especialistas da área da saúde reforçam a importância de fazer atividades físicas regularmente para evitar o problema. Porém, será que pessoas que sofrem de varizes, podem treinar?



"É um equívoco comum pensar que pessoas com varizes devem evitar completamente o exercício físico. Na verdade, a prática regular pode trazer uma série de benefícios para esses pacientes, desde que seja realizada de maneira adequada e supervisionada" esclarece Carol Mardegan, cirurgiã vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV). Ainda segundo a cirurgiã, a atividade física pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, fortalecer os músculos das pernas e reduzir o risco de complicações associadas às doenças venosas, como trombose, varizes e até úlceras. Além disso, manter um estilo de vida ativo e saudável, pode reduzir o risco de complicações futuras.

A melhora na qualidade de vida e na condição vascular não é o único benefício da prática regular de exercícios. Para pessoas com problemas vasculares, o estresse pode desempenhar um papel na piora dos sintomas e na progressão da doença vascular. A prática regular de atividade física pode ajudar a reduzir o estresse, promover o relaxamento e melhorar o bem-estar mental, contribuindo assim para uma melhor saúde vascular.



Mas Mardegan destaca que a avaliação médica prévia é essencial para determinar quais tipos de exercícios são seguros e benéficos para cada paciente "Em alguns casos, exercícios de baixo impacto, como caminhadas, pilates, hidroginástica e ciclismo, são os mais recomendados, pois ajudam a melhorar a circulação sem sobrecarregar as articulações, mas cada caso tem sua particularidade".



Além disso, durante o exercício, é importante ficar atento aos sinais e sintomas que possam indicar problemas vasculares, como dor, inchaço, sensação de peso nas pernas, formigamento ou alterações na cor da pele. Se algum destes sintomas ocorrer, é essencial interromper imediatamente a atividade e procurar orientação médica. “Manter-se hidratado e evitar exercícios em ambientes muito quentes pode ajudar a reduzir o risco de complicações vasculares durante o treino”, orienta Carol.