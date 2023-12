Com o aumento das temperaturas no verão, calças e saias longas dão lugar aos shorts, minissaias, maiôs e biquinis. As pernas, então, ganham destaque, podendo, finalmente, respirar e tomar sol. Mas, para quem sofre com vasos e varizes na região, surge uma preocupação: o sol pode piorar quadros de varizes? De acordo com a cirurgiã vascular membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Aline Lamaita, não.

“A exposição solar não piora as varizes. Mas o bronzeamento conferido pela radiação pode disfarçar o contraste da tonalidade da pele com o das veias doentes. A variação de cor presente principalmente em pacientes de pele mais clara, que apresentam uma veia mais azulada, geralmente cria um contraste chamativo. E isso, no geral, é maléfico, pois acaba atrasando a procura pelo tratamento dessas veias”, explica a médica. “É o mesmo princípio pelo qual, em pacientes de pele negra, as varizes demoram mais para chamar atenção, pois o contraste com a cor da pele é menor”, diz a especialista, que lembra que a exposição solar deve sempre ser acompanhada do uso de fotoprotetor.

Aline ressalta que, se não forem tratadas, as varizes podem evoluir e causar, além de desconforto estético, inchaço, dor, processos inflamatórios, manchas e até feridas, conhecidas como úlceras varicosas, doença de difícil tratamento e motivo importante de afastamento da rotina. Logo, não adianta se bronzear com o objetivo de disfarçar as varizes. “Para alcançar pernas bonitas e, acima de tudo, saudáveis, assim prevenindo complicações, o mais importante é buscar auxílio de um cirurgião vascular para receber o diagnóstico e tratamento adequado”, diz a cirurgiã vascular.

E o bronzeamento da pele também pode atrapalhar o tratamento dessas varizes. “Os tratamentos vasculares evoluíram significativamente no quesito recuperação e repouso. Hoje, a grande maioria dos procedimentos, até mesmo cirúrgicos, são minimamente invasivos e não necessitam de repouso ou internação. Mas praticamente todos necessitam de algum tempo sem exposição solar para evitar manchas associadas”, diz a médica. “Enquanto alguns tratamentos exigem evitar a exposição solar após a realização, outros, como os laser transdérmicos, não podem ser realizados em peles bronzeadas pelo risco de queimadura”, acrescenta. Ou seja, o bronzeado e a exposição solar definitivamente não combinam com o período de tratamentos vasculares.

Aline Lamaita salienta que, apesar da exposição ao sol não estar relacionada à piora das varizes, é importante tomar cuidado com as altas temperaturas geralmente associadas aos períodos de maior exposição solar. “No calor, todo sistema circulatório, tanto arterial como venoso, sofre com um processo de vasodilatação, no qual os vasos sanguíneos se alargam. Isso faz com que o sangue circule mais lentamente no sistema venoso, com consequente retenção de líquido. E o inchaço persistente pode favorecer o surgimento e piora de quadros de varizes”, diz a médica. Para lidar com as varizes no calor e evitar que piorem, segundo a especialista, o primeiro passo é seguir corretamente os cuidados recomendados pelo cirurgião vascular, por exemplo, utilizando meias elásticas e medicamentos que melhoram o retorno do sangue.

“Além disso, vale a pena tomar um banho gelado, colocar as pernas para cima e fazer compressas geladas com chá de camomila. Existem ainda alguns cremes que conferem sensação de frescor nas pernas. A prática de atividade física também ajuda muito nestes casos, pois melhora o bombeamento do sangue”, aponta.