O xadrez, um dos jogos mais antigos e respeitados do mundo, é um aliado na prevenção do Alzheimer e da demência. A atividade estimula áreas do cérebro que exercitam o raciocínio, a memória, a atenção, o planejamento e a concentração, auxiliando no combate aos problemas cognitivos. Manter a mente em atividade é um estímulo para evitar desequilíbrios relacionados ao cérebro.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Para se ter ideia do impacto positivo da prática, a American Medical Association divulgou uma pesquisa que aponta que idosos que frequentemente jogam xadrez, baralho ou palavra cruzada apresentam um risco 9% menor de demência.





Para o mestre nacional de xadrez e fundador do aplicativo XB PRO, Rafael Leite, o potencial terapêutico do xadrez é bem vasto e, por esse motivo, ele explora essa vertente em seu canal no YouTube, Xadrez Brasil. "Me sinto orgulhoso por estar na vanguarda desta iniciativa, promovendo bem-estar através do xadrez, ferramenta valiosa para a saúde como um todo”.

Entre os benefícios da prática, estão:





- Concentração e foco: o xadrez exige uma concentração intensa. Estudos demonstram que jogos de estratégia, como o xadrez, podem melhorar a atenção e reduzir distrações



- Tomada de decisões: o xadrez melhora a capacidade de tomar decisões sob pressão. A necessidade de pensar várias jogadas à frente e considerar múltiplas possibilidades ajuda a desenvolver habilidades críticas para lidar com situações estressantes



- Resiliência mental: enfrentar derrotas e aprender com os erros no xadrez fortalece a resiliência emocional. Essa habilidade é crucial pois ensina a perseverar e a encontrar soluções mesmo em situações adversas