Quem sofre com enxaqueca nota diversos prejuízos no bem-estar, na qualidade de vida e na rotina, relacionados tanto à vida social quanto à profissional. Uma crise de enxaqueca pode durar de quatro a 72 horas, e as dores de cabeça tensionais podem durar uma semana e apresentar sintomas como dor intensa e pulsátil em um ou nos dois lados da cabeça, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz ou ao som.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Conviver com isso é enfrentar crises sérias, que afetam a vida social e econômica do paciente. Mas hoje já existe uma maneira de diminuir as dores, reduzindo o uso de medicamentos, ou eliminá-las completamente. É a cirurgia de enxaqueca”, explica o cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade de Cirurgia de Enxaqueca dos EUA, Paolo Rubez.

Mas será que vale enfrentar uma cirurgia para tratar a enxaqueca? “A cirurgia para enxaqueca é extremamente benéfica e válida para qualquer paciente que tenha diagnóstico de migrânea (enxaqueca) feito por um neurologista, e que sofra com duas ou mais crises severas de dor por mês que não consigam ser controladas por medicações; ou em pacientes que sofram com efeitos colaterais das medicações para dor ou que tenham intolerância a elas; ou ainda em pacientes que desejam realizar o procedimento devido ao grande comprometimento que as dores causam em sua vida pessoal e profissional”, diz o médico. A doença, crônica, afeta mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, sendo que a faixa etária dos 20 aos 45 anos é a mais acometida.





O procedimento é pouco invasivo e tem o objetivo de descomprimir e liberar os ramos dos nervos trigêmeo e occipital envolvidos nos pontos de dor. “Os ramos periféricos destes nervos, responsáveis pela sensibilidade da face, pescoço e couro cabeludo, podem sofrer compressões das estruturas ao seu redor, como músculos, vasos, ossos e fáscias. Isto gera a liberação de substâncias (neurotoxinas) que desencadeiam uma cascata de eventos responsável pela inflamação dos nervos e membranas ao redor do cérebro, que irão causar os sintomas de dor intensa, náuseas, vômitos, sensibilidade à luz a ao som. A cirurgia libera estas compressões de maneira superficial e pouco invasiva ”, esclarece o especialista.





A vantagem em realizar o procedimento também é financeira, segundo o médico. “A cirurgia tem alta taxa de melhora, reduzindo ou até eliminando o uso de medicamentos, dessa forma diminuindo os gastos mensais com medicação. Além disso, enxaqueca é uma condição conhecida por diminuir a produtividade e afastar profissionais do mercado de trabalho”, diz.

Um trabalho publicado no The Journal of Craniofacial Surgery destacou que a cirurgia tem um custo benefício melhor e os custos da aplicação da medicação, a partir de um ano, ultrapassam e muito os do procedimento. “A cirurgia é realizada uma vez, enquanto que a medicação é para o resto da vida”, complementa Paolo.

Sem medicação específica para doença, o tratamento é feito com medicamentos anti-hipertensivos, antidepressivos e antipsicóticos. Em 2021, um estudo de Harvard Medical School concluiu que a cirurgia de enxaqueca é associada a melhorias nos sintomas de dor de cabeça e também a uma redução significativa no uso de medicamentos.

“Esse trabalho comparou o uso de medicamentos no pré e pós-operatório de pacientes submetidos ao procedimento e constatou que mais de 2/3 deles diminuíram o uso de medicamentos prescritos, sendo que do total de pacientes que passaram pelo procedimento, 23% não precisaram mais tomar medicamento algum”, explica o cirurgião plástico.

Na pesquisa, 96% dos pacientes descreveram tomar medicamentos prescritos para a dor de cabeça. Após 12 meses da operação, 68% dos pacientes relataram diminuição do uso de medicamentos prescritos.

“Os pacientes relataram uma redução de 67% no número de dias em que tomaram a medicação. Além disso, metade dos pacientes relataram que a medicação para enxaqueca, após a cirurgia, os ajudou mais em comparação com o período pré-operatório”, destaca Paolo.





Há também um efeito na vida profissional. Um estudo da Universidade de Copenhague mostrou que a enxaqueca frequente reduz a capacidade de trabalho em particularmente três áreas: a capacidade de lembrar, tomar decisões rápidas e fazer trabalho físico árduo.

“Alguns estudos mostram que as dores de cabeça são a segunda causa mais comum de licença médica - superada apenas por doenças infecciosas. Portanto, os distúrbios da dor de cabeça carregam grandes custos pessoais e socioeconômicos. Além disso, nem sempre esses pacientes conseguem se manter empregados em razão das dores frequentes", aponta o médico.





Paolo Rubez enfatiza que as cirurgias são realizadas em ambiente hospitalar, sob anestesia geral e, em alguns casos, anestesia local. “A duração da cirurgia, para cada nervo, pode variar de 15 minutos a duas horas, e o paciente tem alta no mesmo dia para casa”.