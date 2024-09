SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apresentadora do Sobre Nós Dois (GNT), Sabrina Sato, 43, afirmou que já foi viciada em pornografia e em brinquedos sexuais.

"Sabia que passei por um processo que fui um tempo. Eu fui viciada", começou ela antes de detalhar como isso acontecia.





"Filmes pornôs viciam, masturbação vicia e as pessoas não percebem. Vibrador também vicia, porque você atinge [orgasmo] de uma forma muito rápida e industrial", continuou.

Conforme a noiva do ator Nicolas Prattes, 27, o consumo exagerado de filmes eróticos e vibradores fez com que ela não tivesse mais tanta vontade de fazer sexo com pessoas.





"Eu não tinha mais vontade de ter o [sexo] de verdade", contou. Mas tudo mudou quando ela deixou o vício de lado. "Eu comecei a guardar esse tesão e essa energia sexual para usar de outra forma. Às vezes, eu estou estressada em casa, cansada, e dou uma recorrida [aos vibradores", completou.