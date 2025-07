Varizes: exercícios físicos transformam a rotina e a saúde vascular

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Inchaço, dores e sensação de peso nas pernas são apenas alguns dos sintomas enfrentados por quem tem varizes, uma condição que afeta a circulação sanguínea, sobretudo nos membros inferiores. Embora o problema seja comum, especialmente entre pessoas acima dos 50 anos, há soluções para evitar seu avanço e minimizar o desconforto. A prática regular de exercícios físicos não apenas alivia os sintomas, mas também fortalece o sistema vascular, trazendo benefícios estéticos e funcionais para a saúde das pernas.



De acordo com o médico angiologista e cirurgião vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Guilherme Jonas, a relação entre atividade física e saúde venosa é direta. “As varizes estão fortemente relacionadas à fraqueza muscular, especialmente da panturrilha, que desempenha um papel crucial no retorno do sangue ao coração. Exercícios que promovem o fortalecimento muscular, o aumento de massa magra e a melhoria do fluxo venoso são fundamentais para pessoas com esse problema.”



Da dor à qualidade de vida



A engenheira civil Larissa Naiara Gomes, de 37 anos, sentiu na pele os desafios das varizes e descobriu no exercício físico uma forma de transformar sua saúde e qualidade de vida. Antes de adotar uma rotina ativa, ela enfrentava constantes incômodos.



“Minhas pernas eram extremamente inchadas e pesadas, e eu sentia muita dor. Mas, após iniciar o tratamento com o Guilherme e integrar os exercícios físicos à minha rotina, todos esses sintomas praticamente desapareceram. Hoje, o inchaço sumiu, a sensação de peso foi embora e até a celulite melhorou.”



Ela pratica CrossFit há três anos, um esporte conhecido pela alta intensidade, que não exigiu ajustes específicos para sua condição. “Por causa das orientações médicas, não precisei adaptar nada. Pelo contrário, percebi que o CrossFit fortaleceu ainda mais a musculatura da panturrilha e das pernas, ajudando a prevenir o retorno das varizes”, conta a engenheira, que também incluiu exercícios isolados para dar mais atenção à região.



Além disso, ela adota medidas complementares recomendadas pelo especialista, como o uso de meias de compressão durante reuniões ou viagens demoradas, evitar longos períodos sentada e elevar as pernas por cerca de 20 minutos ao fim do dia. “Esses hábitos simples, combinados com o exercício, foram transformadores. Minha saúde melhorou, minha autoestima cresceu e minha composição corporal mudou. Eu era sedentária, com índice de gordura de 31%. Hoje estou com 14%, com o mesmo peso.”



Exercícios para combater as varizes



Segundo Guilherme Jonas, a escolha do exercício ideal deve ser baseada no prazer e na regularidade de cada pessoa, mas algumas práticas se destacam no cuidado com as varizes. “Estudos mostram que exercícios aquáticos, como hidroginástica e bicicleta aquática, são excelentes opções. Eles têm baixo impacto, proporcionam choque térmico e combinam estímulos musculares e aeróbicos, o que traz benefícios significativos.”



A musculação, o Pilates e a bicicleta tradicional também são recomendados, desde que a prática seja adaptada às necessidades individuais. Contudo, exercícios de alto impacto, como lutas, corrida intensa ou esportes de contato, devem ser evitados. “Essas atividades exigem demais das articulações e podem agravar os sintomas, especialmente para pessoas acima dos 50 anos”, alerta Guilherme Jonas.



O médico ainda reforça a importância de implementar movimento no dia a dia. “A circulação depende de atividade, não de inércia. Caminhar, movimentar-se durante o trabalho e evitar longos períodos sentados ou deitados são medidas essenciais para melhorar a circulação e manter a saúde venosa”, orienta.



Alongamentos e prevenção



Outro ponto importante para a saúde das pernas é o alongamento. “Movimentos focados nos pés, pernas e panturrilhas fortalecem as bombas musculares responsáveis por impulsionar o sangue de volta ao coração. A panturrilha, aliás, é frequentemente chamada de ‘segundo coração’ pelo papel fundamental que desempenha no sistema circulatório. Com exercícios específicos, conseguimos melhorar até 40% do retorno venoso.”



Para pacientes com varizes avançadas, como casos de inflamação ou trombose, o acompanhamento médico é indispensável. "Antes de iniciar qualquer atividade física, é essencial que essas pessoas passem por uma avaliação detalhada. Em clínicas especializadas, podemos utilizar recursos como eletroestimulação ou campos magnéticos para fortalecer a musculatura com impacto mínimo, preparando o corpo para exercícios seguros e eficazes.”



Bem-estar além do físico



Larissa é um exemplo de como o cuidado com a saúde vascular vai além dos aspectos físicos. Ela ressalta o impacto emocional e psicológico das mudanças. “Minha vida mudou completamente. Hoje, sinto que estou no controle, com mais saúde, mais confiança e mais felicidade. Não foi só sobre cuidar das varizes, mas sobre transformar minha vida por completo”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia