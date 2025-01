Que a prática do Pilates é uma das sensações dos últimos anos, todos já sabem. Prova disso está revelada no Relatório de Tendências Wellhub: Destaques de 2024, plataforma de bem estar corporativo, que destacou a prática como a segunda mais popular entre seus usuários, ficando atrás apenas da musculação.

E qual será a razão do sucesso? O médico do esporte, nutrólogo e especialista em emagrecimento, Thiago Viana, explica que o Pilates se destaca por ser uma atividade física completa, de baixo impacto e sem restrições, podendo ser praticada por qualquer pessoa e em qualquer idade, além de melhorar a qualidade de vida e a saúde a longo prazo.

“À medida que envelhecemos é natural ver a flexibilidade, força muscular e equilíbrio diminuírem. Por isso, o fortalecimento é tão importante. Os benefícios do Pilates vão desde o fortalecimento muscular até a correção na postura e equilíbrio. Os resultados são possíveis, pois os exercícios trabalham o corpo de forma integrada”, diz Thiago Viana.A melhora da flexibilidade e da mobilidade são os benefícios mais falados da modalidade - contribuem para uma postura correta. O fortalecimento muscular, especialmente do core, composto pelo abdômen, lombar e glúteos, também é um dos resultados esperados. “São grupos musculares essenciais para proteger a coluna e melhorar o desempenho em outras atividades”.Outra grande vantagem do Pilates é o aumento da consciência corporal, o que ajuda a entender e controlar melhor os movimentos do corpo. E, como toda atividade física, há redução do estresse, já que o foco na respiração e na execução dos movimentos traz relaxamento mental.O relatório do Wellhub mostra ainda que 25% dos iniciantes em atividades físicas escolhem o Pilates para começar. Thiago Viana ressalta que a atividade é indicada para praticamente todas as pessoas, independentemente da idade ou nível de condicionamento físico.

“A correção postural é ideal para quem passa muito tempo sentado ou em posições inadequadas. Para os idosos melhora o equilíbrio e previne quedas. Praticado regularmente por pessoas com mais idade, o Pilates mantém a independência funcional por mais tempo e também ajuda na realização de tarefas do dia a dia. As gestantes também se beneficiam da atividade que, além de segura, ajuda no fortalecimento do assoalho pélvico e redução de dores durante a gravidez”, destaca.







A atividade é tão completa que até atletas reforçam os treinos diários com exercícios específicos de fortalecimento e prevenção de lesões que ajudam na recuperação muscular, especialmente após atividades de alta intensidade. “O aumento da flexibilidade melhora a performance em esportes como corrida ou futebol. Por exemplo, um corredor pode fazer Pilates para fortalecer o core e proteger os joelhos, enquanto uma praticante de dança pode usá-lo para ganhar equilíbrio e controle corporal”, afirma o médico.







Os exercícios podem ser feitos com ou sem aparelhos, mas sempre com orientação de um profissional. Para atingir os resultados esperados, a recomendação ideal é de duas a três vezes por semana. O Pilates é um aliado em todas as fases da vida, ajudando a manter o corpo forte, flexível e equilibrado.



