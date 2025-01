As mulheres, em geral, enfrentam uma série de desafios relacionados à saúde, como osteoporose, artrite e dores crônicas, condições que afetam a qualidade de vida e a mobilidade. Além disso, são mais propensas a certas condições, como transtornos de ansiedade, dor lombar e distúrbios musculoesqueléticos, conforme demonstrado em um estudo publicado na revista científica Journal of Women's Health. A pesquisa aponta a prevalência dessas questões devido a fatores hormonais, biomecânicos e sociais.





A prática regular de exercícios físicos ajuda na boa saúde das mulheres, e o pilates é um método indicado para prevenir e aliviar esses problemas. Uma pesquisa da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) demonstrou que a atividade melhora a funcionalidade e reduz a dor em mulheres com osteoartrite de joelho, com impacto positivo na saúde musculoesquelética. Outra análise, publicada no Journal of Bodywork and Movement Therapies, revelou que a prática contribui para a redução de sintomas de ansiedade e melhora da postura e flexibilidade.





De acordo com a personal trainer e fisioterapeuta, especialista em prevenção e reabilitação de lesões, Vanessa de Andrade, o pilates praticado em casa é uma alternativa para amenizar condições ruins de saúde. “Com foco em exercícios de baixo impacto e alta eficiência, o método promove o alinhamento da postura, melhora a mobilidade e contribui para a redução das dores e para o bem-estar geral”, explica.





A prática colabora ainda para o fortalecimento do corpo, melhora do equilíbrio e aumento da flexibilidade. Esses benefícios são especialmente importantes para mulheres que lidam com doenças ósseas e articulares, ajudando a prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida. “Os exercícios podem ser adaptados para atender às necessidades específicas de cada pessoa, tornando-se uma prática inclusiva e segura, que pode ser praticada em qualquer idade”, complementa a especialista.





Pilates em prol do bem-estar





A prática do pilates em casa proporciona às mulheres a facilidade de incorporar exercícios em sua rotina diária, e assim, além de aliviar dores, promove fortalecimento muscular e melhora a qualidade de vida. “Com a orientação certa, mesmo à distância, é possível alcançar resultados surpreendentes”, pontua Vanessa.





Outros benefícios são o alívio de sintomas associados à menopausa e à TPM, o fortalecimento do assoalho pélvico, prevenindo a incontinência urinária. O pilates é ainda um aliado valioso durante e após a gravidez. Outro ponto positivo é o impacto na saúde mental. Os movimentos controlados e a respiração consciente promovem relaxamento, redução do estresse e melhora na autoestima.





Os benefícios vão desde o aumento da resistência física até o alívio de tensões causadas por tarefas do dia a dia. “A prática não exige equipamentos sofisticados, tornando-se acessível para qualquer ambiente doméstico. Além disso, é uma forma prática e eficaz de manter-se ativa e saudável, mesmo com uma agenda corrida. Não é apenas um exercício - é um investimento na qualidade de vida”, reforça.

