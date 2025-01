Planejar uma gravidez é uma decisão acertada para assegurar a saúde da gestante e do bebê. Com o início do ano, muitas mulheres começam a tomar as medidas necessárias para engravidar de maneira saudável e tranquila.

A professora de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade Faseh, Juliana Diniz explica que o primeiro passo para quem deseja engravidar em 2025 é planejar a gestação com antecedência. “É essencial consultar um ginecologista e obstetra para realizar uma avaliação geral da saúde, revisar o histórico médico e familiar, solicitar exames pré-concepcionais, iniciar o uso diário de ácido fólico, verificar a vacinação, orientar hábitos de vida saudáveis e avaliar medicações em uso”, detalha.

Segundo a especialista, a maioria dos casais saudáveis consegue engravidar em até um ano de tentativas regulares (sem métodos contraceptivos e com relações nos dias férteis). “Caso isso não aconteça, é importante avaliar o tempo de tentativas. Mulheres com menos de 35 anos têm até 12 meses de tentativas regulares para engravidar, enquanto as acima de 35 anos têm seis meses. Se não houver sucesso nesse período, é recomendável procurar um médico especialista em fertilidade para investigar a causa”, explica.

Ao contrário do que muitos acreditam, mulheres que utilizaram contraceptivos por longos períodos não perdem a fertilidade. “A maioria das mulheres que tomou anticoncepcionais por muitos anos volta a ovular normalmente logo após interromper o uso. Em geral, o corpo retoma o ciclo menstrual em semanas ou meses, permitindo a gravidez”, esclarece Juliana Diniz.



A docente também recomenda que mulheres sedentárias e com excesso de peso busquem adotar uma rotina de atividade física e perder peso antes da gravidez. “Isso porque o excesso de peso pode aumentar os riscos tanto para a mãe quanto para o bebê durante a gestação. Contudo, o processo de emagrecimento deve ser feito de forma saudável e com acompanhamento médico”, alerta.





Com todos esses fatores ajustados, uma dieta rica em antioxidantes, ácido fólico, vitamina D, zinco e ômega 3 pode contribuir para a saúde reprodutiva e aumentar as chances de uma gravidez saudável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia