É de conhecimento geral que a prática de atividades físicas é benéfica para todos, mas é importante ressaltar o quanto é essencial para as mulheres, pois as vantagens vão desde a redução do risco de morte até a atenuação dos sintomas da menopausa. Estudo publicado na revista médica Journal of Pharmacology, apontou que exercícios podem reduzir indiretamente o risco relativo de morte em 35% nas mulheres. Isso acontece porque a prática regular pode prevenir e combater diversas doenças e problemas cardiovasculares.

O treinador e educador físico Antônio Rebolho, da Academia Gaviões, aponta alguns benefícios de atividades físicas para mulheres: “As vantagens do público feminino se exercitar são diversas, entre elas está a diminuição os sintomas da depressão, a qual pode ser alcançada com 20 a 40 minutos, três vezes por semana durante seis semanas. Mulheres que participaram de um estudo publicado no Primary Care Companion do The Journal of Clinical Psychiatry, tiveram uma redução nos sintomas depressivos em comparação ao grupo de mulheres sedentárias. Ou seja, estar em movimento é uma maneira de manutenção da saúde mental”.

Além disso, é possível identificar um controle da pressão arterial, colaborando na prevenção e no combate dessa doença. Segundo um artigo publicado no Iranian Journal of Public Health, os exercícios podem reduzir em até 50% o risco de desenvolver o câncer do colo. Aliviar os sintomas da menopausa e garantir uma gravidez mais tranquila, são bons motivos para que as mulheres pratiquem alguma modalidade.

O educador físico separou algumas atividades para incluir na sua rotina. Confira:

Pilates

“Aulas de pilates são capazes de equilibrar o corpo e a mente, fortalecendo, tonificando e promovendo alongamento, melhorando a circulação sanguínea, aumentando a disposição, auxiliando a reduzir o estresse. Bom também para o fortalecimento da musculatura profunda e superficial do abdômen feminino, ajudar a manter a boa postura e ainda melhorar o funcionamento dos órgãos internos”, explica Antonio Rebolho.

Natação

“A natação é ótima para o sistema respiratório, aumenta a longevidade, pois proporciona condicionamento cardiovascular, auxilia a estimular reflexos e o equilíbrio. Recomendo muito, pois com ela, o organismo libera mais facilmente os hormônios do bem-estar”, comenta Antônio.

Musculação

Nessa categoria é possível trabalhar a musculatura do corpo de forma isolada ou por completo, excelente atividade para reabilitação, ganho de performance, qualidade de saúde e estética. Excelente para o ganho e conservação de massa magra, pois promove a circulação sanguínea auxiliando no livre fluxo corporal e enrijece o tônus muscular.

“Recomendo o agachamento fechado e aberto, que é ótimo para definição, ganho de força dos glúteos e coxas, trabalhando na definição do abdômen. Colabora para redução de celulite. Bom para fortalecer pernas e glúteos, ajudando a acelerar o metabolismo, ou seja, queima bastante gordura. Além disso, contribui para melhora de mobilidade e postura. Também é importante pular corda, uma atividade aeróbica que melhora o condicionamento físico, queima calórica e aumento da frequência cardíaca. Recomenda-se cerca de 20 minutos por dia”, instrui o educador físico.

Aulas de consciência corporal

O treinador explica a modalidade: “Essas aulas auxiliam na consciência e dimensão do corpo, ideal para quem busca autoconhecimento, por serem mais calmas, proporcionando um momento de relaxamento nos dias mais corridos. Alguns exemplos são yoga, alongamento e tai chi”.

Aulas cardiorrespiratórias

“Essa categoria é considerada de alta intensidade, pois além de aumentar a frequência cardiorrespiratória, ainda beneficia no ganho de agilidade, lateralidade, explosão e resistência. Recomendado para quem gosta de agitação e coletivismo. Quando aplicada com uma boa alimentação, os benefícios com a perda de peso são significativos. Podem ser encontrados em aulas de treino funcional, step, spinning, dança e jump”, finaliza Rebolho.