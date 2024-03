A musculação é uma modalidade que permite a adaptação do treino para diferentes momentos da vida da mulher

Celebrado nesta sexta-feira, 08/03, o Dia Internacional da Mulher é um marco emblemático na construção de uma sociedade mais igualitária. Uma de suas funções mais importantes é a de incentivar um olhar para as áreas nas quais homens e mulheres ainda não têm a mesma oportunidade. Entre todas elas, a prática da atividade física é uma das mais marcantes. De acordo com estudo divulgado pelo Ministério da Saúde, apenas 31,3% das mulheres brasileiras praticam pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. O percentual é significativamente menor do que os 43,1% registrados pelos homens.

Psicólogos especializados no tema apontam que o maior tempo dedicado pelas mulheres nas atividades domésticas em relação aos homens é fator preponderante nessa disparidade. Segundo o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as primeiras gastam uma média de 21,3 horas semanais nessas tarefas, enquanto os segundos gastam 10,9 horas.

Além das mudanças sociais, uma das ferramentas para mitigar este cenário é enfatizar modalidades de treinamento que ofereçam flexibilidade, facilitando o encaixe nas rotinas e o ajuste de intensidade. É neste contexto que as academias de musculação têm se tornado uma das principais alternativas para as mulheres. Segundo levantamento do Data Popular, o público feminino representa 54,7% dos brasileiros que frequentam esses espaços.

Musculação é adaptável

Segundo o treinador da Smart Fit, Bruno Silva, diversos fatores contribuem para que as mulheres tenham se sentido tão acolhidas na musculação. Dentre eles, está o fato da modalidade permitir a adaptação do treino para diferentes momentos de suas vidas.

"Pensando em cenários particulares das mulheres, como menopausa e gravidez, a musculação pode não apenas seguir sendo praticada como trazer inúmeros benefícios, fortalecendo a musculatura, prevenindo dores em articulações e auxiliando em processos psicológicos de ansiedade e depressão, cuja sensibilidade é aguçada nesse período", afirma o treinador.

Para que esses benefícios sejam experimentados em sua totalidade, porém, é preciso que a musculação seja abordada pelas praticantes como uma ferramenta que vai muito além da estética. Neste contexto, Silva chama a atenção para um erro muito comum nas academias: a priorização excessiva das mulheres para os exercícios voltados aos membros inferiores.

"O músculo, tanto de membros inferiores quanto superiores merecem a mesma atenção. Muito além da estética, ter a musculatura forte, com boa mobilidade, capacidade de contração e flexibilidade contribui para uma melhor preparação para as funções diárias", afirma o treinador.

"Quem pratica musculação com essa visão tem, por exemplo, mais facilidade para caminhar, subir escadas, melhor equilíbrio, além de força e capacidade funcional para transportar objetos pesados". completa.

Além de todos esses benefícios, as academias de musculação têm se destacado entre as mulheres por oferecê-las um ambiente mais seguro e empático para a prática da atividade física. Sobre este assunto, Bruno Silva destacou que uma das ênfases da Smart Fit no treinamento de seus colaboradores é a de prepará-los para criar uma comunidade na qual os clientes de diferentes perfis se sintam confortáveis, protegidos e, acima de tudo, respeitados.

