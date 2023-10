De acordo com a mais recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 67% das mulheres brasileiras entre 15 e 49 anos usam regularmente algum tipo de método contraceptivo. A pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, aponta os três métodos mais usados: pílula anticoncepcional (22,1%), esterilização feminina (21,8%) e o preservativo masculino (12,9%).

Anticoncepcional masculino que dura 10 anos deve chegar ao mercado em 2023.

Mas como escolher a melhor opção de método anticoncepcional? Segundo a ginecologista, obstetra e professora de medicina da Universidade Positivo (UP), Natália Piovani Banzato, a primeira etapa é marcar uma consulta com um ginecologista para compreender o atual momento de vida. “O anticoncepcional não é uma receita de bolo, não é o que a sua vizinha está usando, não é o que a sua prima está usando e não é o que a sua amiga indicou. Para nós, médicos, prescrever um anticoncepcional envolve compreender a história da paciente, incluindo o histórico familiar, eventuais problemas de saúde, como trombose, pressão alta, diabetes, peso, prática de atividade física e rotina. É importante que as pessoas entendam que os anticoncepcionais são remédios e podem acarretar efeitos colaterais".