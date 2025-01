Tomar um chá quente antes de se deitar pode parecer uma ótima opção para relaxar e ter uma boa noite de sono. No entanto, este hábito pode favorecer o adoecimento. Um estudo recente realizado pela Universidade Autônoma de Barcelona, identificou que em um único saquinho de chá é capaz de liberar bilhões de partículas de microplásticos, quando submersos em água quente. A especialista em saúde integrativa, Sandra Chagas, explica que essas partículas de nanoplásticos ingeridos se alojam nas células intestinais e podem causar danos irreversíveis à saúde, inclusive câncer.







Para a realização do estudo, os pesquisadores analisaram os três tipos de saquinhos disponíveis no mercado, que são de nylon, celulose e polipropileno. Durante o experimento, eles transferiram uma quantidade significativa de cada tipo de sachê para um recipiente contendo 600 ml de água a 95ºC. Em seguida, os pesquisadores desvendaram que todos os tipos de sachê liberaram grandes quantidades de nanopartículas na água.

Segundo Sandra, uma vez que essas partículas de plástico se alojam no intestino, elas podem cair na corrente sanguínea e se espalhar pelo corpo inteiro. Ela orienta que chás sejam feitos de folhas secas ou frescas, de preferência orgânicas, evitando assim a contaminação por microplásticos. Além disso, alerta não só para chás de sachê, mas para inúmeros outros utensílios diários que possuem poluentes como plástico e metais pesados e podem estar adoecendo as pessoas.

Em um estudo, divulgado na Environment International, pesquisadores da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, encontraram a presença de metais tóxicos, como chumbo, arsênio e cádmio em absorventes internos de mais de 14 marcas populares. Além disso, em 2023, um teste divulgado pela revista americana Consumer Reports alertou para a contaminação do cacau com metais pesados presente em 48 marcas de chocolates diferentes.







Impactos na saúde





Metais pesados comuns que podem contaminar o organismo incluem chumbo, mercúrio, arsênio, cádmio e cromo. Eles se encontram no cotidiano e até mesmo fazem parte da rotina, como, por exemplo, em cosméticos, brinquedos, tintas, na alimentação, na poluição do ar e em medicamentos.







“A toxicidade de metais tóxicos provou ser uma grande ameaça e existem, portanto, vários riscos à saúde associados a isso. Os efeitos tóxicos destes metais, apesar de não terem qualquer papel biológico, permanecem presentes em algumas ou em outras formas prejudiciais para o corpo humano e, consequentemente, para seu funcionamento adequado”, explica Sandra.







De acordo com a especialista, esses metais têm a capacidade de induzir uma série de efeitos adversos à saúde, e uma de suas ações mais sérias é sua influência na carcinogênese.







A carcinogênese é o processo pelo qual células normais do corpo sofrem transformações e se tornam células cancerígenas. Esse processo é complexo e envolve múltiplas etapas e fatores.



