A inglesa Sofia Alessia, de 27 anos, passou por complicações após fazer uma cirurgia bariátrica para perder peso. A mulher chegou a vomitar pedaços de carne depois do procedimento, mas diz que valeu a pena.





A jovem contou que ganhou peso depois de sua primeira gravidez, saindo do manequim 44 para o 50. Ela chegou a tentar voltar ao seu peso anterior, com atividade física e dieta. Mas teve dificuldades pela “fome emocional”. Foi então que ela decidiu fazer a cirurgia.

Ela desembolsou mais de R$ 60 mil na operação em uma clínica no Reino Unido. Conforme contou ao NY Post, Sofia teve um desconto de 30% no valor, em troca de fazer uma avaliação positiva no local na internet. Apenas três semanas depois, em 31 de janeiro de 2022, ela passou pela gastrectomia vertical, cirurgia bariátrica que reduz o tamanho do estômago, que ajuda a perder peso e controlar o diabetes tipo 2.





Mas depois de se recuperar da anestesia geral, ela começou a se sentir mal. Sofia conta que, nos dias seguintes, ela ficou "constantemente vomitando pedaços de carne" e incapaz de reter líquidos ou alimentos. Após 24 horas da operação, ela recebeu alta para casa, mas ficou lá por apenas três horas antes de ligar para a emergência e ser levada às pressas para o hospital.





Lá, a jovem foi diagnosticada com pneumonia e coágulos sanguíneos nos pulmões. Três semanas depois, ela voltou à clínica onde fez a cirurgia. A equipe médica admitiu que removeu muito do estômago dela durante o primeiro procedimento. A solução não funcionou e o quadro da jovem piorou drasticamente e ela desenvolveu sepse.





Quatro dias depois, hospital, onde os cirurgiões tentaram salvar o que restava do estômago dela. Durante esta cirurgia final, os médicos conseguiram remover os grampos de seus intestinos e intestino delgado, que causaram a infecção.





Ela perdeu mais de 40 quilos e, hoje, pesa 57 quilos. A influenciadora afirma que ter passado por tudo foi aterrorizador. “Não consegui comer nem beber por semanas. Todos os dias eram um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Eu estava vomitando pedaços de carne todos os dias e noites. Eu amo meu brilho, mas queria não ter que passar por esse inferno”, declarou.