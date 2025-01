Os últimos dados publicados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) revela que ao longo de 2023 houve 11.502 internações relacionadas à autodepreciação, o que representa uma média diária de 31 casos. Em 2024, uma pesquisa realizada pelo Calendário da Saúde, apontou que 45% dos entrevistados mencionaram sofrer de ansiedade, com uma maior prevalência entre mulheres (55%) e jovens de 18 a 24 anos (65%).



Ao longo de 2023, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 11.502 internações relacionadas à autodepreciação, o que representa uma média diária de 31 casos. Em 2024, uma pesquisa realizada pelo Calendário da Saúde, apontou que 45% dos entrevistados mencionaram sofrer de ansiedade, com uma maior prevalência entre mulheres (55%) e jovens de 18 a 24 anos (65%).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de um bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com algum tipo de transtorno mental.

Uma pesquisa comandada pela CAUSE, em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEIA e PiniOn, para a maioria dos brasileiros, a ansiedade foi a palavra do ano de 2024. Segundo a CEO do Instituto de Pesquisa IDEIA, Cila Schulman, “a ansiedade no Brasil de 2024 não é apenas uma questão individual; ela está ligada a um contexto social mais amplo. As pressões do cotidiano moderno, o impacto das redes sociais e o ritmo acelerado de mudanças geram um ambiente de sobrecarga emocional e mental”.

De acordo com Leonardo Boni, médico anestesista, diretor da Anescorp - Anestesia e Terapia Infusional, parceira da WMC+, há diversos transtornos mentais no mundo, e na maioria das vezes são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais, que podem afetar as relações com outras pessoas.

“Mas, existem estratégias eficientes para a prevenção de transtornos mentais como a depressão. São vários tratamentos eficazes para os transtornos mentais e maneiras de aliviar o sofrimento causado por eles. Um deles, é o uso da cetamina”, explica.

Cetamina

Leonardo Boni, esclarece que a cetamina é conhecida por sua ação rápida e o tratamento exige uma avaliação cuidadosa e monitorada, devido às contraindicações. “Estudos apontam que cerca de 70% dos pacientes com depressão refratária, sentem uma melhora na primeira sessão de infusão do anestésico".

Aprovada pelo FDA, em 2019, para uso no tratamento de depressões severas e resistentes, a cetamina é uma das alternativas contra o Transtorno Depressivo Maior (TDM), a depressão resistente ao tratamento (DRT), especialmente quando há ideação suicida. Dr. Leonardo Boni, pontua que a droga é um antagonista do receptor glutamatérgico N-metil-d-aspartato (NMDA), que foi proposto para contribuir com sua eficácia antidepressiva. “No entanto, ela tem uma série de efeitos complexos em processos centrais e sistêmicos mais amplos que foram propostos para formar os fundamentos biológicos do TDM", salienta.

A cetamina é o primeiro exemplar de um antidepressivo de ação rápida com eficácia para sintomas resistentes ao tratamento de transtornos de humor. Sua descoberta surgiu de uma reconceitualização da biologia da depressão. Insights neurobiológicos sobre a eficácia da cetamina lançam nova luz sobre os mecanismos subjacentes à eficácia antidepressiva.

Conforme Leonardo Boni, “os efeitos antidepressivos rápidos, profundos e sustentáveis da cetamina parecem prontos para transformar o tratamento da depressão, enquanto os mecanismos pelos quais ela pode funcionar estão derrubando a sabedoria popular sobre a neurobiologia subjacente”.