No início de 2025, o Brasil se prepara para abraçar novamente a campanha Janeiro Branco, o movimento nacional sobre saúde mental que há mais de uma década convida a sociedade a refletir, dialogar e agir em prol do bem-estar emocional. Criada em 2014 pelo psicólogo, palestrante e escritor mineiro Leonardo Abrahão, a campanha se consolidou como um marco no calendário brasileiro e, desde 2023, é reconhecida oficialmente como Lei Federal (Lei 14.556/23).



Com o tema de 2025, O que fazer pela saúde mental agora e sempre?, a campanha pretende engajar indivíduos, famílias, empresas e instituições públicas e privadas em ações concretas que estimulem a valorização da saúde mental como prioridade coletiva. Palestras, rodas de conversa, oficinas, caminhadas, corridas e eventos culturais estão previstos em diversas cidades do país, reunindo psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, educadores, gestores, líderes comunitários, mídias e a população em geral.



Além disso, todas as pessoas estão convidadas a acessar o site oficial do movimento Janeiro Branco e fazer o download gratuito dos materiais gráficos da campanha. Folders, cartazes, banners, faixas, bottons, cartilhas e panfletos com orientações didáticas e acessíveis sobre saúde mental individual e coletiva estão disponíveis para estimular a conscientização em diferentes contextos.

Por que janeiro?



Assim como o mês de janeiro marca o início de um novo ciclo, a campanha utiliza esse período cheio de simbolismos como uma oportunidade para inspirar as pessoas a repensarem suas vidas, identificarem metas pessoais e cuidarem de aspectos emocionais muitas vezes negligenciados.



Por que a cor branca?



A cor branca também foi escolhida por seu simbolismo e inspiração. A campanha convida as pessoas a pensarem suas vidas e suas relações interpessoais como "folhas, telas ou murais em branco", aptas a receberem as cores, as histórias, os traços, as borrachas e os desenhos com os quais os indivíduos e as instituições sociais podem escrever ou reescrever seus sonhos, planos e objetivos na vida.

Assim, o Janeiro Branco simboliza a possibilidade de novos começos e a construção de vidas, assim como de relações sociais mais sinceras, autênticas, sustentáveis e saudáveis.



A saúde mental no Brasil



Dados recentes destacam a relevância da campanha:



• De acordo com o Global Mind Project (pesquisa que divulga dados anuais sobre o bem-estar no planeta), o Brasil enfrenta desafios significativos em saúde emocional pós-pandemia. Dentre os entrevistados, 34% relatam angústia, enquanto 38% estão em processo de recuperação, com jovens abaixo de 35 anos sendo os mais afetados.



• Prevalência de transtornos mentais: na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior incidência nas Américas, segundo a Organização Mundial da Saúde/OMS. Em relação a transtornos de ansiedade, o Brasil é o líder no mundo, de acordo com uma pesquisa da OMS divulgada em 2019. Novos dados divulgados em 2023 apontam que 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade.



• Autolesão e suicídio no Brasil: a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período. O número foi maior que na população em geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e a de autolesão 21% ao ano, neste mesmo período. Entre os anos 2000 e 2019, o número de casos no Brasil subiu 43%.



Impacto nacional e internacional



Desde sua criação, o Janeiro Branco já mobilizou milhões de pessoas em todos os estados brasileiros e vem ganhando visibilidade internacional. Em 2025, espera-se ampliar ainda mais o alcance, envolvendo indivíduos, empresas, instituições públicas, mídias e governos em iniciativas que promovam o bem-estar psicológico e o desenvolvimento de uma cultura da saúde mental em todas as relações humanas.



Como participar

• Conheça a campanha e divulgue seus princípios: visite o site oficial da Campanha Janeiro Branco (www.janeirobranco.org.br), conheça os valores, métodos e objetivos do movimento e some forças na divulgação e na conscientização social a respeito desses princípios



• Organize um evento local: palestras, debates ou ações de conscientização podem ser realizadas por qualquer pessoa ou instituição interessada



• Divulgue nas redes sociais: use as hashtags #JaneiroBranco e #JaneiroBranco2025 para compartilhar mensagens de apoio à campanha e às causas da saúde mental



• Baixe materiais oficiais: acesse o site www.janeirobranco.org.br e baixe gratuitamente os recursos gráficos para suas ações

