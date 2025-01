Cada vez mais o setor de saúde feminina conta com alternativas que focam em melhorar a qualidade de vida. Um exemplo disso é o uso da toxina botulínica, conhecida pelos seus efeitos estéticos faciais, mas que tem ganhado popularidade também em tratamentos de saúde íntima, proporcionando resultados surpreendentes e benefícios duradouros.

Para Mirelle José Ruivo, ginecologista e CEO da Mulherez - rede de franquias especializada em cirurgia e rejuvenescimento íntimo - a toxina botulínica é uma ferramenta poderosa. “Ela traz resultados excelentes para problemas dolorosos, permitindo que as mulheres retomem suas rotinas com mais conforto e confiança. É um procedimento seguro e indolor, ao contrário do que muitos imaginam”, destaca.

Mas quando a aplicação é indicada?

Segundo Mirelle José, o procedimento é recomendado para tratar questões relacionadas à musculatura do espaço vaginal, os locais mais indicados são a vulva, o canal, os grandes lábios e os pequenos. Confira os principais casos em que ele pode fazer a diferença:



1. Vaginismo



Ocorre quando os músculos do terço externo da vagina (mais próximo à entrada) se contraem involuntariamente, causando dor e dificultando a penetração. “Age diretamente na musculatura, proporcionando alívio quase imediato e permitindo que atividades antes dolorosas se tornem mais confortáveis, devolvendo uma vida sexual saudável”, explica.

2. Hiperidrose

Condição caracterizada pelo suor excessivo em determinadas zonas, como axilas, palmas das mãos, solas dos pés e também na área íntima, devido a uma secreção intensa das glândulas écrinas, responsáveis pela regulação da temperatura corporal. “A técnica atua bloqueando os estímulos no local, reduzindo a transpiração e assegurando maior satisfação”, destaca a especialista.

Cuidados e duração do tratamento



Segundo a ginecologista, o procedimento deve ser realizado por profissionais especializados, após uma avaliação criteriosa para garantir a segurança e a eficácia. “Após finalizar, é importante ter cautela, como evitar banhos muito quentes nas primeiras 48 horas, não praticar atividades físicas intensas e não massagear a parte tratada”, orienta.

Em relação à durabilidade dos efeitos, ela explica que eles variam de acordo com cada pessoa. “Em média, os resultados duram de três a seis meses, monitoramos cada paciente para determinar o momento ideal, garantindo que os benefícios sejam contínuos.”

