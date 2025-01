Para aqueles que buscam deixar os fios longos e sedosos, as pontas duplas constantemente surgem como empecilho para esse resultado. O fenômeno ocorre quando os fios se abrem em duas partes, podendo dar a impressão de um cabelo mais ressecado e fragilizado. Essa condição indica que o cabelo precisa de mais cuidados, tanto no que diz respeito à rotina de tratamento quanto à alimentação.





Segundo a especialista em beleza da Escova Express, rede de escovarias, Marina Groke, as pontas duplas não surgem de um dia para o outro. “Elas se desenvolvem ao longo do tempo, quando o cabelo não recebe os cuidados necessários para se manter forte e hidratado. Fatores como o uso excessivo de ferramentas de calor e a exposição a produtos químicos podem agravar esse quadro”, esclarece.





A boa notícia é que é possível evitar sua formação com mudanças simples na rotina de cuidados capilares. Adotar hábitos saudáveis de alimentação e hidratação, além de ajustes no uso de produtos e ferramentas, faz toda a diferença na saúde dos fios.







Entenda as causas





As pontas duplas surgem principalmente pela falta de nutrientes e hidratação no cabelo. O uso constante de calor, como secadores e chapinhas, também contribui para a quebra dos fios, resultando no aparecimento das pontas duplas. Quando o cabelo não recebe os cuidados adequados, como o uso de máscaras de hidratação e óleos reparadores, as pontas ficam mais frágeis e propensas à divisão.





“Ao fazer tratamentos envolvendo esse tipo de material, é fundamental realizá-los em locais de confiança e com profissionais bem preparados. Isso garante que todo o procedimento seja realizado de modo equilibrado, sem o excesso que pode levar aos danos nas madeixas”, pontua Marina.





Outro fator importante é a falta de nutrientes essenciais para a saúde capilar. A ausência de vitaminas e minerais compromete a resistência dos fios, tornando-os mais suscetíveis ao dano.







Como evitar





Evitar as pontas duplas começa com a adoção de uma rotina de cuidados capilares mais atenta. Marina recomenda investir em produtos de qualidade, como shampoos e condicionadores hidratantes, além de máscaras nutritivas que ajudem a manter a fibra capilar saudável. "A hidratação profunda é essencial para prevenir o surgimento de pontas duplas, pois ajuda a repor a água e os nutrientes necessários para o cabelo", diz a especialista.





A profissional ainda ressalta que é fundamental utilizar protetores térmicos durante o uso de ferramentas de calor nos fios. "Sempre que for usar calor, é importante proteger o cabelo com um bom produto que atue como barreira", afirma.





Outro ponto importante é a alimentação. Fios saudáveis dependem de uma boa nutrição, e a falta de vitaminas e minerais pode afetar diretamente sua estrutura. Incluir alimentos ricos em proteínas, vitaminas A, C e E, além de ácidos graxos essenciais, pode fortalecer os fios e evitar a formação de pontas duplas.







A única solução é o corte?





Embora o corte seja uma das opções para eliminar as pontas duplas, não é a única solução para resolver o problema. Marina destaca que, com as estratégias certas, é possível reparar e prevenir o surgimento das pontas duplas sem recorrer ao corte constante.





Outras medidas de tratamento incluem tratamentos de hidratação intensa, nutrição capilar e o uso de produtos específicos que ajudam a selar as pontas e restaurar a fibra capilar. O mais importante é adotar hábitos de cuidados diários que fortalecem o cabelo, garantindo fios mais saudáveis e bonitos ao longo do tempo.

