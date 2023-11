Com a chegada do fim do ano, o sol não é o único fator a prejudicar o seu cabelo. A água da piscina, que geralmente contém cloro, e do mar, que tem sal, também podem danificar e deixar mais quebradiço, “sem vida” e opaco. Para não deixar de aproveitar o verão, veja as dicas de hidratação para diferentes tipos de cabelo que a Aline Morais, cabeleireira em São Paulo que atende pela plataforma GetNinjas, preparou. Confira:

Cabelos cacheados

Opte por um xampu sem sal e aposte em uma hidratação bem intensa, utilizando óleo de coco para a umectação dos cachos. Para evitar o frizz, pode adotar o hábito de usar uma camiseta macia para secar as madeixas em vez de uma toalha. E para obter uma modelagem dos fios na hora da finalização, misture um pouco de leave-in no creme de pentear.



Cabelos lisos

Uma maneira de dar brilho para as madeixas é o uso moderado de queratina, pois ela devolve ao fio o que foi perdido com a ação direta do cloro ou do sal.



Cabelos ressecados

A melhor opção é adotar produtos com ação restauradora e reconstrutora. Desta forma, os fios terão seus nutrientes e vitaminas devolvidos para a fibra do cabelo, resultando em um visual mais saudável, brilhoso e com movimento. Com o dano causado pelo mar e piscina, é possível escolher produtos específicos que podem ter uma ação mais prolongada, dando melhor resultado na sedosidade dos fios.

Cabelos oleosos

É fato que o excesso de óleo pode causar coceira, caspa e até queda de cabelo. Por isso, esse tipo de cabelo demanda um certo cuidado, pois ele necessita de produtos mais esfoliantes para o couro cabeludo e menos cremosos, para poder ajudar no controle da oleosidade. Neste caso, é possível encontrar produtos específicos para cabelos oleosos.



Todos os tipos de cabelo

Em todos os casos, o uso de um protetor solar para os fios antes da exposição ao sol faz muita diferença na prevenção dos maus tratos sofridos no verão. Vale lembrar que um cabelo que já passou por um processo químico sentirá um resultado maior com o uso de aminoácidos.