Dependendo do tempo e do volume da queda dos fios, a consulta a um especialista é fundamental Redação MXP/ Divulgação

Astenia é uma palavra que está no dicionário. Mas seu significado, associado à perda ou diminuição da força do organismo pode adquirir outros contornos com a chegada da nova estação. A astenia primaveril afeta uma grande parcela da população brasileira que se suscetibiliza nos dias mais longos e do aumento da temperatura. Em muitos casos, a adaptação ao clima e às horas reduzidas de sono desencadeia distúrbios que afetam o bem-estar como um todo - incluindo a saúde dos cabelos.