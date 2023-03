Queda capilar após COVID-19: médico explica causa e tratamento

(foto: Reprodução)

Uma das queixas de pessoas que passaram pela COVID-19 é a perda capilar . Esse sintoma está relacionado ao que é chamado COVID longa , e pode durar semanas ou meses após a infecção. Uma pesquisa feita por universidades do México, Suécia e Estados Unidos colocam a queda de cabelo como o quarto problema mais relatado por pacientes que foram infectados pelo novo coronavírus. Das 48 mil pessoas que participaram do estudo, 25% afirmaram ter essa sequela. As demais são: fadiga (58%), dor de cabeça (44%), dificuldade de atenção (27%) e falta de ar (24%).De acordo com o médico especialista em transplante capilar Felipe Salmen, a infecção por COVID-19 desencadeia um distúrbio capilar. O problema faz com que os fios que estão em fase de crescimento caiam de forma precoce. Porém, é só uma fase e logo depois o cabelo pode voltar a crescer normalmente, na maioria dos casos."A queda de cabelo está entre as cinco maiores queixas dos pacientes. Ela persiste entre seis e oito semanas após a contaminação. A febre alta e a diminuição da oxigenação que ocorre quando a pessoa está infectada são fatores que estimulam essa perda precoce dos fios, que chamamos de eflúvio telógeno. O problema é diagnosticado pelo médico, após uma tricoscopia, exame que faz um mapeamento do couro cabeludo", explica Felipe.A recuperação, de acordo com o médico, ocorre em até seis meses após a infecção. Porém, para que os fios voltem a ter a mesma espessura, pode demorar um pouco mais. Ele ressalta que, após a pandemia, pessoas que tiveram COVID longa têm procurado por tratamento capilar. Na maioria das vezes, são mulheres que têm cabelos longos e ficam mais assustadas com a perda capilar."O tratamento visa melhorar o que o processo inflamatório prejudica, como a circulação dos vasos, que diminui os nutrientes e oxigênio. Ele também otimiza medicações, vitaminas e procedimentos no couro cabeludo, como microagulhamento MMP, procedimento que ajuda medicamentos a penetrar melhor na pele", comenta o especialista.O profissional aponta ainda a importância de, durante o tratamento, tomar outros cuidados. "A pessoa precisa ter cuidado com a limpeza do couro cabeludo e priorizar a alimentação saudável . O ideal é que tudo seja feito com o acompanhamento de um profissional da área", conclui.