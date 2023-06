Lavar cabelo todos os dias: é necessário? Entenda os fatores envolvidos

683

(foto: Freepik)

Muitas pessoas questionam se lavar o cabelo diariamente pode comprometer a saúde dos fios, retirando a oleosidade natural e deixando-os secos e quebradiços. A resposta para essa dúvida, segundo Murad Alam, vice-presidente do departamento de dermatologia da Universidade Northwestern, depende de diversos fatores como textura do cabelo, oleosidade, estilo de vida e idade. xampu é responsável pela limpeza do couro cabeludo e dos cabelos, eliminando impurezas ambientais, caspa, suor e produtos capilares. Além disso, dissolve o sebo, substância produzida pelas glândulas sebáceas que protege o couro cabeludo e previne infecções, como explica Rosemarie Ingleton, professora assistente de dermatologia no Hospital Mount Sinai, em Nova York. Porém, o acúmulo de sebo pode causar problemas.Segundo Alam, lavar o cabelo todos os dias pode ser a solução ideal para pessoas com couro cabeludo oleoso, assim como para aquelas com cabelos finos, que tendem a ficar oleosos mais rapidamente. A lavagem diária também pode ser necessária para quem usa produtos como géis ou sprays para cabelo, que podem se acumular no couro cabeludo e causar irritação.Entretanto, nem todos os tipos de cabelo suportam lavagens diárias. Ingleton afirma que cabelos cacheados ou crespos, por exemplo, podem ficar ressecados e quebradiços. A Academia Americana de Dermatologia recomenda, para pessoas negras, lavar o cabelo semanalmente ou a cada duas semanas.Shereene Idriss, dermatologista e fundadora da Idriss Dermatology em Nova York, sugere uma abordagem mais restritiva em relação à frequência das lavagens. Ela afirma que lavar o cabelo todos os dias pode causar irritação e inflamação no couro cabeludo, independentemente da textura ou oleosidade dos fios.Alam acrescenta que tratamentos químicos, como tinturas e relaxantes, podem deixar o cabelo mais suscetível a danos, sendo aconselhável lavá-los duas a três vezes por semana. Além disso, a idade e o uso de medicamentos, como estatinas, anti-histamínicos e diuréticos, podem influenciar o ressecamento da pele e do couro cabeludo.Para quem pratica atividades físicas regularmente, o excesso de suor pode exigir lavagens ou enxágues diários. O sal do suor pode entupir poros e folículos capilares, podendo causar inflamação e foliculite. Nesses casos, lavar o cabelo todos os dias pode ser necessário, mas nem sempre com xampu. Alternar entre lavagens completas e enxágues com água pode ser suficiente, como sugere Idriss.Caso opte por lavar o cabelo diariamente, escolha um xampu suave, sem sulfato, e evite água quente e esfoliação excessiva, que podem irritar o couro cabeludo.