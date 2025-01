Uma mulher de 56 anos, natural de Santa Maria do Cambucá, no Agreste de Pernambuco, que estava internada com diagnóstico de raiva humana após ser mordida por um sagui morreu na manhã do último sábado (11) no Recife. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE).





A paciente, de Santa Maria do Cambucá (PE), estava internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco (HUOC/UPE), na capital pernambucana.

Este foi o primeiro caso de raiva humana no estado após oito anos sem nenhum registro. A mulher recebeu diagnóstico com exames feitos no Instituto Pasteur de São Paulo, referência no estudo da raiva.





O QUE É A RAIVA?





A raiva é uma doença transmitida para os seres humanos principalmente por meio da mordida de animais infectados, mas também pode haver contaminação por meio de arranhões e lambidas desses animais. É causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae, e considerada uma doença infecciosa viral grave, com letalidade de quase 100%.

Os sintomas da raiva costumam durar de dois a dez dias. São eles:

Mal-estar

Aumento da temperatura corporal

Cefaleia

Náusea

Dor de garganta

Irritabilidade

Inquietude





O período de incubação do vírus em humanos é de 45 dias, em média, podendo ser menor entre as crianças.





Devido à sua alta taxa de mortalidade, os principais cuidados com a doença são preventivos, como a vacinação anual de cães e gatos. Também é recomendado evitar contato direto com animais silvestres.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia