Janeiro é um bom momento para checar a saúde de toda a família, incluindo a dos animais de estimação, principalmente para garantir a prevenção de males inesperados e que podem ser fatais. De acordo com o professor de medicina veterinária do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Bruno Alvarenga, a avaliação clínica, a conferência da cobertura vacinal e de exames complementares podem antecipar diagnósticos das principais enfermidades que acometem cães e gatos, permitindo seu tratamento e controle em fases iniciais.



Bruno destaca que, independentemente da idade do animal, são recomendados exames sanguíneos anuais para monitorar a função renal e hepática, exames de fezes e urina, bem como aferição da pressão arterial. “Para os idosos, aqueles com mais de 7 anos, soma-se a indicação de ultrassonografia abdominal e cardíaca, essencial para diagnóstico mais preciso”, afirma. Nos casos de cães e gatos tratando alguma doença, pode haver a necessidade de mais exames em um menor intervalo, conforme orientação do veterinário responsável.

Já quanto aos protocolos de imunização para os cães e gatos no Brasil, o especialista frisa que é preconizada a revacinação antirrábica anual. “Ainda de forma essencial temos as vacinas polivalentes que, caso o animal não realize a titulação anual para as doenças cobertas pelos imunizantes, deve ser vacinado anualmente. Recomenda-se também a revacinação anual contra agentes que causam a conhecida tosse dos canis”.

Segundo o docente do CEUB, tais cuidados preventivos reverberam em tratamentos menos onerosos, em mais sucesso terapêutico e na maior longevidade dos animais de companhia.

Independentemente da realização anual dessas medidas, Bruno Alvarenga alerta para a alteração do comportamento dos animais, seja prostração, perda de apetite, intolerância ao exercício, vômito, diarreia, dificuldade para realizar alguma atividade rotineira, tosse, coceira ou algo que chame a atenção do dono. “É recomendado levar o animal prontamente a uma unidade de saúde veterinária para que seja examinado e receba o tratamento necessário. Manter os cuidados anuais com os animais não apenas garante o bem-estar do pet, mas contribui para uma vida mais longa e saudável ao lado deles”, complementa.