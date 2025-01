Seja por intolerância alimentar ou para manter a forma para sua atuação profissional, alguns artistas e atletas já seguiram ou seguem dietas bastante peculiares no ponto de vista nutricional, o que, inclusive, pode trazer riscos à saúde (leia mais abaixo).

O jamaicano Usain Bolt, por exemplo, durante toda a extensão dos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2009, comia apenas um alimento: nuggets, só que 100 unidades do produto diariamente. Ele alega que fazia isso por não ter conseguido se adaptar com a culinária local chinesa. A revelação está em sua autobiografia 'The Fastest Man Aliv’: The true story of Usain Bolt', que não foi lançada no Brasil.

“Ao chegar no centro de treinamentos, experimentei um prato chinês local que não tem nada a ver com aqueles que comemos no Ocidente e o meu corpo não reagiu bem. Então, sabendo disso, eu só podia confiar nos nuggets, estabeleci na minha cabeça que só comeria aquilo. E foi o que diz, no café da manhã, no almoço e na janta, botava para dentro com uma garrafa de água”, escreveu Bolt.

Michael Phelps

A bizarrice entre medalhistas olímpicos e recordistas mundiais não se resume somente a Bolt no mundo dos esportes. Na época em que competia, o nadador Michael Phelps, por exemplo, revelou ao jornal Daily Mail que consumia 12 mil calorias por dia (para se ter uma ideia, o recomendado é de 1.600 a 3.000 calorias diárias). Sua dieta é considerada hipercalórica, ou seja, que adota um alto nível calórico.

Seu dia começava com um café da manhã composto por três sanduíches de ovos fritos, três panquecas de chocolate, cinco omeletes, três pedaços de torrada francesa e uma tigela de mingau de milho. E, depois ainda tinha o almoço, janta...

Gracyanne Barbosa

Já no mundo dos artistas, destaque mais recente para modelo, atriz e fisiculturista Gracyanne Barbosa, que irá participar do próximo 'BBB 25'. Vamos aos números: são oito ovos por refeição, 40 por dia e 1200 em um mês. Internautas, inclusive, fizeram cálculos que caso Gracyanne passe os 100 dias no reality, terá que consumir ao todo quatro mil ovos.



Beyoncé

Água misturada com suco de limão, xarope de ácer (xarope extraído de árvores do gênero Acer, comuns nos EUA e no Canadá) e pimenta caiena durante 10 dias.

Essa foi a dieta seguida por Beyoncé para emagrecer e interpretar seu papel no filme “Dreamgirls - Em busca de um sonho", lançado em 2006.

Ashton Kutcher e Steve Jobs

Para se preparar para interpretar o fundador da Apple Steve Jobs no cinema, o ator Ashton Kutcher passou cerca de um mês seguindo a dieta frutífera, ou frugivorismo, adotada por Jobs. A dieta é restrita apenas ao consumo de frutas.

Resultado? O ator foi parar no hospital duas vezes com um quadro de pancreatite, uma inflamação do pâncreas causada, no caso do ator, pelo desequilíbrio da dieta.

Quais são os riscos?

Dietas restritivas ou hipercalóricas, apesar de trazerem benefícios ao corpo no curto prazo, podem vir acompanhadas de alguns riscos.

De acordo com a gerente de Nutrição do HCor, Rosana Perim, a promessa de eliminar ou ganhar peso rapidamente não acompanha necessariamente os resultados esperados no corpo. “Como ocorrem alterações na alimentação, a perda de água e da massa muscular são consequências desta dieta. A dieta restritiva é desaconselhável, uma vez que a alimentação balanceada não estará em vigor”.

Dentre os sintomas a médio e longo prazo estão tonturas, mau humor, fraqueza, queda de cabelo, ressecamento da pele, cansaço, indisposição, dificuldade de concentração, hipoglicemia (redução nos níveis de açúcar no sangue) e até desmaios.

Para a nutricionista do Hospital Sírio Libanês Caroline Martins Machado essas manifestações são resultado do estresse que o corpo sofre devido à falta de nutrientes essenciais para o seu funcionamento adequado, da má qualidade do sono e do comprometimento do funcionamento intestinal.

Segundo ela, esse quadro também pode ser observado em pessoas que, embora não sigam uma dieta restritiva, mantêm uma alimentação desequilibrada, com alto consumo de carboidratos, doces e produtos industrializados, e baixo consumo de frutas, legumes e verduras.

Para mudanças alimentares, há a necessidade de acompanhamento nutricional e médico.

