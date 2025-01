No verão e nas férias de fim de ano, praias, lagoas, rios, parques aquáticos e cachoeiras estão entre os destinos mais procurados pela população. No entanto, é fundamental redobrar a atenção ao realizar mergulhos em águas rasas ou desconhecidas.

Vanessa Milanese, neurocirurgiã e diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), alerta para o aumento expressivo de casos de fraturas cranioencefálicas e na coluna vertebral nesta época. “A lesão da medula espinhal é uma das condições mais graves que pode acometer o ser humano, com enorme impacto físico, psíquico e social. Por isso, a SBN reforça o alerta durante o verão para os riscos de mergulhos em águas rasas”, ressalta.

Como ocorrem os acidentes?

Ao mergulhar sem preparo ou sem conhecer o ambiente, o risco de fraturar o crânio e a coluna, especialmente na região cervical, aumenta. Isso ocorre devido à energia concentrada na área durante o impacto.

Dessa forma, Vanessa destaca que profissionais de saúde precisam intensificar os avisos sobre os perigos dessa prática, aparentemente inofensiva. “Além do risco de afogamento, mergulhar em águas rasas pode causar fraturas nas vértebras e danos à medula espinal, resultando em lesões graves como paraplegia e tetraplegia”.

De acordo com o manual "Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular", a incidência de trauma raquimedular (TRM) no Brasil é de 40 novos casos por ano a cada milhão de habitantes, somando entre seis mil e oito mil novos casos anuais. Desses, 80% são homens, e 60% têm entre 10 e 30 anos.

Dicas para evitar acidentes

Para aproveitar o verão com segurança, a neurocirurgiã sugere algumas orientações:

Evite mergulhar de cabeça

Não empurre amigos para dentro da água

Verifique as condições climáticas, como chuvas fortes, ventos excessivos, maré alta ou ressacas

Não mergulhe após consumir álcool ou drogas

ou drogas Evite águas turvas, rasas ou desconhecidas

Entre na água caminhando para verificar sua profundidade

A conscientização sobre os riscos de mergulhos inadequados é o principal objetivo da campanha da SBN nesta temporada. “Queremos que todos aproveitem o verão de forma segura e responsável. É importante lembrar que o manejo inadequado de uma pessoa acidentada pode agravar as lesões. Sempre busque ajuda de um profissional da saúde”, orienta a neurocirurgiã.

