O verão, com suas temperaturas elevadas e o aumento das atividades ao ar livre, é uma época em que muitas pessoas buscam aprimorar a aparência, recorrendo a procedimentos estéticos para conquistar o corpo desejado. Um reflexo disso pode ser visto nas estatísticas recentes divulgadas pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), que revelou que, em 2023, mais de 15,8 milhões de procedimentos estéticos foram realizados no mundo.

A lipoaspiração, por exemplo, se manteve como o procedimento mais popular, superando a tradicional mamoplastia de aumento, em um cenário onde a busca por um corpo mais esculpido e a recuperação acelerada se tornaram tendências no mercado da cirurgia plástica.





Segundo o cirurgião plástico Eduardo Sucupira, Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), o aumento da demanda por procedimentos estéticos durante o verão é um reflexo da busca das pessoas por um corpo em forma e livre de excessos, especialmente com a chegada das altas temperaturas. “O verão sempre traz consigo uma procura maior por procedimentos como a lipoaspiração, especialmente entre aqueles que buscam um corpo mais definido para curtir a estação. A lipoaspiração é o procedimento mais procurado atualmente por eliminar a gordura localizada e redefinir contornos, o que proporciona resultados visíveis de forma rápida”, explica o especialista.





Essa tendência é corroborada pelas estatísticas globais: a lipoaspiração manteve sua posição de liderança, com mais de 2,1 milhões de procedimentos realizados em 2023. O interesse pelo procedimento reflete um desejo crescente por intervenções que ofereçam não apenas resultados rápidos, mas também períodos de recuperação mais curtos, especialmente com o avanço de técnicas avançadas, como a lipoaspiração a laser ou radiofrequência/plasma que intensificam a retração cutânea.





No entanto, o verão, com a sua habitual intensidade, exige cuidados especiais após a realização de qualquer cirurgia plástica. O cirurgião plástico Eduardo Sucupira alerta sobre a necessidade de cautela no pós-operatório, especialmente para quem planeja realizar os procedimentos durante a estação mais quente do ano. “Embora a busca por procedimentos plásticos no verão seja intensa, é fundamental que os pacientes estejam cientes de todos os cuidados necessários para o seu restabelecimento. A exposição direta ao sol, por exemplo, pode afetar a cicatrização e até mesmo resultar em complicações como hiperpigmentação. Por isso, é imprescindível que o paciente siga rigorosamente as orientações médicas e evite a exposição solar, além de manter o uso de roupas adequadas e protetores solares”, afirma o cirurgião.





Outro fator que deve ser levado em consideração ao optar por uma cirurgia plástica nessa época do ano é o tempo de recuperação. Nesse contexto, o planejamento adequado da cirurgia, incluindo a escolha do momento certo para realizá-la, é crucial. “Para garantir uma recuperação serena, é recomendável que a cirurgia seja feita algumas semanas antes do período de férias. Dessa forma, o paciente terá tempo suficiente para se recuperar sem comprometer a sua rotina de verão”, orienta Eduardo.



Além da lipoaspiração, outros procedimentos como a abdominoplastia, a mamoplastia de aumento e tratamentos faciais também ganham destaque durante o verão. No entanto, a cirurgia plástica deve ser encarada como um meio de alcançar um objetivo de bem-estar pessoal e não como uma solução imediata para todos os problemas estéticos. Sucupira enfatiza a importância de uma abordagem consciente. “A cirurgia plástica pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar a autoestima e corrigir imperfeições. Contudo, é crucial que o paciente tenha expectativas realistas e compreenda os riscos envolvidos. A decisão deve ser tomada de forma cuidadosa, após uma avaliação minuciosa com um profissional qualificado”, alerta o especialista.





Com o aumento contínuo de procedimentos estéticos, o verão se mantém como uma época de alta demanda para a cirurgia plástica. A combinação do desejo de resultados rápidos com as oportunidades de recuperação proporcionadas pelas férias tem impulsionado o crescimento desse mercado. Contudo, os cuidados no pós-operatório são essenciais para garantir que os resultados sejam duradouros e seguros para que os pacientes aproveitem ao máximo a estação mais quente do ano com saúde e autoestima elevada.

