Prepare-se para o verão: dicas para quem deseja sair do sedentarismo

Com a chegada do verão, muitas pessoas que passaram o ano sedentárias decidem mudar os hábitos e começam a praticar exercícios físicos. No entanto, essa mudança repentina na rotina pode aumentar os riscos de lesões ortopédicas, especialmente no joelho e tornozelo. Para evitar acidentes, Bruno Canizares, ortopedista e traumatologista do esporte, alerta sobre a importância de começar com precaução e fornece orientações para uma prática segura.

O primeiro conselho para qualquer pessoa que deseja começar ou retornar a praticar esportes é saber como está a saúde do seu corpo. O ideal é passar pelo médico para descartar doenças cardíacas ou condições pré-existentes que possam ser agravadas dependendo da atividade escolhida.

“Conversar com o seu médico antes de iniciar uma atividade física não é apenas um pré-requisito para se matricular em academias que exigem atestados de saúde. A ideia dessa consulta inicial é que médico e paciente possam escolher juntos quais os esportes mais adequados, de acordo com as suas condições físicas. Pessoas com comorbidades, doenças ou lesões anteriores não estão impedidas de se exercitar, apenas precisam se adaptar e ter um bom profissional auxiliando durante a prática”, esclareceu.

E se você é aquele típico sedentário, a dica é incluir exercícios de fortalecimento muscular na sua rotina de treinos, mesmo que a atividade escolhida seja aeróbica, por exemplo. Pessoas que não praticam nenhum tipo de exercício apresentam fraqueza muscular e falta de flexibilidade: dois fatores fundamentais no aumento de riscos de lesões.

“As lesões mais comuns nestes casos incluem as musculares e nos joelhos, além de entorses no tornozelo. A maioria é causada por movimentos bruscos, sobrecarga e falta de preparação adequada. Por isso, a importância de fortalecer os músculos, realizar alongamentos de aquecimento e, principalmente, respeitar os limites do seu corpo”, explica Bruno.

E quando o assunto são lesões causadas pela intensidade dos exercícios, a ansiedade e o espírito competitivo podem ser os grandes inimigos dos novatos, que desejam levantar cargas muito pesadas ou ganhar o corpo dos sonhos em pouco tempo de treino. A recomendação para todos os iniciantes é começar de forma gradual, tanto em relação à intensidade quanto à duração dos exercícios. Assim, é possível que o corpo se adapte de maneira saudável.

“Diferente do mundo tecnológico em que vivemos, onde as respostas são instantâneas, o corpo humano precisa de tempo para revelar os resultados de uma mudança na rotina. Não existe outro caminho que não seja o da paciência e da disciplina para alcançar: a melhora na capacidade de respiração durante os exercícios, o aumento da resistência muscular, a maior intensidade nos esportes de explosão e a melhora do contorno corporal. Tudo isso são respostas conquistadas progressivamente”, alerta.

Então, se você está animado para começar uma nova atividade física, lembre-se de seguir essas orientações e, também, de preparar o seu guarda-roupa e a sua despensa. Roupas e calçados adequados fazem toda diferença no momento da prática e são itens essenciais na hora de evitar lesões. Já uma alimentação nutritiva e saudável permite que o seu treino seja mais produtivo e os seus resultados mais promissores.