Quem não ama aquele rosto corado de quem acabou de sair da praia ou um bronzeado que é a cara do verão? A estação mais quente do ano é perfeita para aproveitar o sol, o mar e a piscina, mas também é um período que exige cuidados redobrados com a pele.





Uma dúvida recorrente é sobre a indicação de manter ou não o uso de ácidos na rotina de skincare durante o período. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a chegada do verão não significa que é hora de abandonar os tratamentos, mas sim de fazer adaptações para manter a pele saudável e protegida.





“É muito importante que mantenhamos a rotina de cuidados com a pele durante o verão, incluindo o uso de ácidos específicos. Por exemplo, se usamos ácido retinóico no inverno, fazemos uma troca gradual, vamos diminuindo a concentração do ácido retinóico e, quando chega no verão, utilizamos outro tipo de ácido que não cause problema ao ser utilizado nesta estação”, explica a dermatologista e co-fundadora da Clínica Dominique, Vivian Simões Pires.

O mais importante, segundo a médica, é seguir o cuidado com a proteção solar. "Isso sim vai fazer com que não tenhamos nenhum malefício do uso de ácido no verão e consigamos continuar os tratamentos de skincare”, indica.





Veja cinco dicas para adaptar a rotina de skincare no verão:



- Utilize ácidos mais leves: opte por ácidos que tenham indicação de uso em períodos de maior exposição solar, como o ácido mandélico ou o ácido tranexâmico. Eles são agressivos e oferecem benefícios para a pele sem correr o risco de ficar com a pele manchada





- Menos é mais: nada de pesar a mão. No verão, é recomendável diminuir a frequência de aplicação. Ao invés de usar ácidos todos os dias, reduza para duas ou três vezes durante a semana





- Abuse do protetor solar: o seu melhor amigo no verão é o protetor solar. Além de aplicá-lo generosamente pela manhã durante a rotina de skincare, reaplique a cada duas horas, especialmente se estiver exposto ao sol. A proteção contra raios UVA e UVB é essencial para evitar manchas e danos





- Não esqueça a hidratação: o uso de ácidos pode deixar a pele mais sensível, e a exposição ao sol intensifica essa condição. Por isso, manter a pele hidratada é essencial. Para isso, utilize produtos adequados para o seu tipo de pele





- Tome cuidado com a exposição ao sol: mesmo utilizando o protetor solar, evite ficar exposto ao sol logo após a aplicação de ácidos. Prefira utilizá-los à noite e, durante o dia, utilize chapéus, bonés ou viseiras e até guarda-sóis para criar uma barreira física adicional de proteção contra o sol





