A maternidade transforma de muitas formas. Para além das novas rotinas e prioridades, há também as mudanças físicas que o corpo passa ao carregar e dar à luz um filho. Estrias, flacidez, diástase abdominal e a ptose das mamas são marcas dessa jornada intensa e recompensadora.



Nos últimos anos, o termo mommy makeover tornou-se bastante popular, descrevendo um conjunto de procedimentos estéticos como abdominoplastia, mastopexia e lipoaspiração, realizados para restaurar a autoestima de mães após a gravidez. Contudo, o cirurgião plástico Josué Montedonio alerta que esse conceito tem sido explorado de forma exagerada por alguns profissionais.



"Infelizmente, muitos utilizam o mommy makeover quase como uma estratégia de marketing, dando a impressão de que o corpo pós-gestação precisa ser 'consertado'. Isso é uma distorção perigosa, pois o corpo conta a história de força e amor da maternidade", ressalta Josué.



A ideia de que a cirurgia plástica pode transformar a vida de alguém é tentadora, mas deve ser encarada com responsabilidade. "Cirurgia plástica não transforma ninguém em outra pessoa", explica. "Ela está aqui para ajudar a equilibrar proporções, valorizar o que você gosta e suavizar o que te incomoda. Mas é fundamental que isso venha de um lugar de aceitação, e não de conformismo."



O médico também destaca a importância de se obter informações sólidas antes de tomar qualquer decisão. "Mais do que estética, a cirurgia é uma questão de saúde e deve ser tratada com seriedade. É crucial que as mães se informem bem sobre os procedimentos, seus riscos e os resultados realistas que podem esperar."

O impacto das redes sociais nesse contexto também não pode ser subestimado. "As redes sociais frequentemente apresentam ideais inatingíveis, associados a rotinas e condições irreais", comenta o cirurgião. "Não se compare a quem vive exclusivamente da imagem; sua jornada é única."



Josué enfatiza que a maternidade muda o corpo, mas também muda a alma. "O que realmente importa é como você escolhe viver essa transformação. As marcas deixadas pela maternidade são símbolos de uma jornada de superação e amor. E se, em algum momento, decidir por um procedimento estético, que seja uma escolha informada e feita com responsabilidade", reforça.