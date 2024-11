A proposta incomum de unir análises sobre as inovações que estão pautando a construção dos futuros e o próprio processo da busca por se tornar mãe-solo com o suporte da fertilização in vitro (FIV) e doação de esperma é apresentada por Mariana Fonseca na obra “O futuro nasceu antes - Uma futurista e o design da vida em laboratório”. Com uma narrativa consistente ancorada em pesquisas e dados de mercado, a autora aborda os novos caminhos e o impacto das tecnologias de ponta em diferentes esferas do conhecimento como educação, medicina, biologia, mobilidade, comportamento, mercados, trabalho e emprego, longevidade, entre outros. O livro será lançado em Belo Horizonte, no próximo dia 14, às 19h, na Quixote Livraria e Café, Savassi.



Na jornada de desafios emocionais, erros e acertos detalhados na obra, a jornalista e futurista Mariana Fonseca compartilha, também, suas reflexões sobre o mundo que está se desdobrando à nossa frente. Um conteúdo rico em aprendizados sobre o futuro (Futures Literacy), tendências e inovações tecnológicas que vão afetar a vida do filho ou da filha da autora, que ainda é um embrião em laboratório. A publicação conta com sete capítulos, nos quais a escritora promove um verdadeiro download para os interessados em acessar notícias e informações sobre o amanhã.

No primeiro capítulo (Trazer um filho ao mundo, mas em qual mundo?), Mariana abre espaço para uma ampla gama de temáticas fundantes da discussão sobre os futuros, indo da exploração espacial a superinteligências artificiais, biohacking, cibersegurança, genética e ética, passando pelo mundo dos bancos de sêmen e sua jornada na FIV.





O capítulo dois, (Para que mundo educar?), ancora sua narrativa em um tema do qual é especialista: o futuro da educação e todo o desdobramento sobre o educar para um futuro volátil. No capítulo três (Para que mundo formar?), a base da conversa com o leitor é o questionamento de como a tecnologia somada a movimentos sociais específicos e ao envelhecimento populacional mudará lógicas do viver em um cenário de automação extrema, de fluidez, flexibilidade e autonomia do indivíduo; a demanda crescente por polímatas; e as diferenças entre o futuro do trabalho e o futuro do emprego.

No quatro (Qual mundo vamos viabilizar?), a escritora traz uma visão propositiva para o futuro da sustentabilidade, do clima e da energia limpa mediante um cenário econômico global adverso e instável, com a humanidade enfrentando guerras nos fronts físicos e digitais, e problemas de desinformação. No capítulo cinco (E que mundo será esse?), o cotidiano de seu processo de fertilização divide páginas com reflexões e informações sobre cibersegurança, direito à privacidade, novas formas de viver e morrer. No sexto, (E como viver para sempre?), a conversa ganha conotação de “ficção científica da vida real”: a vida em laboratório, a extensão da vida, os nanorrobôs da medicina, a possibilidade de reverter o envelhecimento e os ciborgues contemporâneos. Por fim, no capítulo sete (E o pacotinho?), a autora relata uma conversa com o ChatGPT sobre o processo e a busca por ser mãe-solo e medos sobre o futuro.





Sobre a motivação e escolha em unir os dois temas – futuro e maternidade – em um livro, Mariana credita à crença que cultiva sobre a importância do letramento em futuros. “Tenho claro para mim que o tema futuro e tecnologias exponenciais precisa estourar a bolha do mundo do trabalho e passar a ser tratado em outros ambientes e instâncias. É urgente que todas as pessoas possam entender as responsabilidades de se pensar o amanhã e de desenvolver a própria capacidade de flexibilidade e adaptabilidade para caminhos cada vez mais desconhecidos. A própria Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reforça que Futures Literacy é uma habilidade para todos neste século”, afirma.





SERVIÇO:

Lançamento do livro “O futuro nasceu antes - Uma futurista e o design da vida em laboratório”

De: Mariana Fonseca

Dia: 14/11 - quinta-feira

Local: Quixote Livraria e Café (Rua Fernandes Tourinho 274, Savassi).

Horário: 19h





