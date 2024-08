A amamentação é um dos processos mais valiosos e naturais que existem, fornecendo ao bebê os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável. No Brasil, o mês de agosto marca a campanha do Aleitamento Materno. Mestre em nutrição e docente do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Paloma Popov enfatiza os benefícios nutricionais do leite materno e sua relevância para fortalecer o sistema imunológico dos bebês, com indicação para as lactantes priorizarem uma alimentação balanceada associada à hidratação adequada.





A nutricionista destaca que o leite materno é uma fonte completa de nutrientes para os bebês nos seis primeiros meses de vida. Ele contém todos os elementos necessários para o crescimento adequado da criança, incluindo água, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais. "O leite materno auxilia no desenvolvimento do imunológico, neurológico e metabólico da criança", explica. "Além de suprir todas as necessidades do bebê, as imunoglobulinas presentes no leite materno fortalecem o sistema imunológico da criança, ajudando-a a combater infecções e doenças", acrescenta.







Em relação às lactantes com restrições alimentares, como veganismo, Paloma Popov esclarece que, desde que a mãe tenha uma alimentação adequada e hidratação suficiente, a amamentação pode ser mantida. "Existem muitos mitos em relação à força do leite produzido pelas mães, mas a única coisa que pode aumentar a quantidade e qualidade do leite materno é a mãe priorizar uma alimentação balanceada associada à hidratação", ensina.

Leia: Amamentação: entenda a importância da rede de apoio





Mais do que nutrir o bebê de forma necessária e saudável, a especialista descreve a amamentação como um ato cuidado que fortalece o vínculo entre mãe e filho, contribuindo para o crescimento e saúde da criança nos primeiros meses de vida. "Amamentar ajuda a reduzir os riscos de câncer de mama e colo do útero, além de promover a contração uterina, auxiliando na recuperação pós-parto."





Aleitamento materno



Agosto Dourado, também conhecido como Mês do Aleitamento Materno, é dedicado à promoção da amamentação. Nesse mês, acontece a Semana Mundial de Aleitamento Materno, criada pela OMS e pelo UNICEF para conscientizar sobre os benefícios da prática. O leite materno é considerado um alimento completo para o crescimento saudável dos bebês, o que explica a escolha da cor dourada para representar sua importância. Tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde recomendam a manutenção do aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, com oferta exclusiva leite materno até o sexto mês de vida.





Leia: Amamentação também é decisiva para o desenvolvimento da fala

Cenário no Brasil



De acordo com o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, realizado pelo Ministério da Saúde, cerca de metade das crianças brasileiras são amamentadas por mais de 1 ano e 4 meses. O levantamento aponta que quase todas as crianças do país já foram amamentadas em algum momento (96,2%), sendo que dois em cada três bebês recebem amamentação na primeira hora de vida (62,4%).