Com o suporte adequado, as crianças com TDAH podem superar desafios e alcançar seu pleno potencial

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurobiológico que se manifesta na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. Caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, a condição impacta significativamente o desempenho acadêmico e social das crianças.

No ambiente escolar, o suporte adequado é essencial para o desenvolvimento desses alunos. A psicopedagoga Cátia Lopes Brasil, da escola Rede Daltro, compartilha orientações sobre como a escola pode auxiliar as crianças com TDAH. Para ela, os professores desempenham um papel fundamental na identificação e apoio às crianças com TDAH. "Eles podem adotar estratégias específicas para criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e eficaz. Estruturar as aulas, dividindo as tarefas em etapas menores e oferecendo instruções claras e diretas, pode ajudar na compreensão e execução das atividades", explica.

Além disso, Cátia Lopes adiciona:

O uso de recursos visuais: como quadros, gráficos e listas, em que auxiliam na manutenção da atenção e na organização do pensamento da criança Manter uma rotina: é indispensável, pois reduz a ansiedade e facilita a adaptação dos alunos Reconhecer e valorizar os esforços e progressos da criança: oferecendo feedback positivo, a postura incentiva a autoestima e a motivação

Adaptar o ambiente físico: posicionando a criança longe de distrações e perto do professor Utilizar métodos de ensino variados: alternando entre atividades práticas, teóricas e lúdicas Incorporar pausas regulares: assim a criança se movimentar e libera energia Estabelecer metas claras: definindo objetivos de curto prazo e celebrando as conquistas alcançadas

É importante que os professores ao observarem os sinais de TDAH, comuniquem-as à coordenação pedagógica e aos pais. O encaminhamento para um profissional de saúde, como um psicólogo ou psiquiatra, é crucial para o diagnóstico e tratamento adequado. "A escola pode facilitar esse processo ao registrar observações detalhadas do comportamento e desempenho da criança, promovendo reuniões regulares com os pais para discutir preocupações e próximos passos, e indicando profissionais de confiança para avaliação e intervenção", destaca a pedagoga.

Leia também: Por que tantos adultos estão tomando remédio para tratar TDAH?





O apoio dos pais também é essencial para o sucesso das intervenções escolares e do tratamento do TDAH. A escola pode auxiliar os pais ao oferecer orientações sobre o distúrbio e as melhores práticas para apoiar a criança em casa. Cátia Lopes traz à luz algumas medidas que podem ser inseridas na rotina dos pais pelos professores, como a promoção de workshops com especialistas, afim de capacitar os pais sobre estratégias de manejo do TDAH; manter uma comunicação aberta, estabelecendo canais frequentes para discutir o progresso e desafios da criança, e encaminhar para suporte externo; indicando grupos de apoio e recursos adicionais, são medidas que fortalecem essa parceria.