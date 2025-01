As temperaturas mais altas geralmente promovem um relaxamento muscular, o que pode diminuir a rigidez nas articulações, mas o impacto do calor não é uniforme para todos

Com a chegada do clima quente do verão, muitas pessoas que convivem com doenças reumáticas, como artrite e artrose, questionam se o calor agrava ou alivia os sintomas. Apesar de muitas especulações sobre o tema, a relação entre a alta temperatura e essas condições médicas ainda é cercada de mitos e dúvidas.





O calor alivia os sintomas?





O calor pode oferecer algum alívio para pacientes que sofrem de dores musculares e articulares. “As temperaturas mais altas geralmente promovem um relaxamento muscular, o que pode diminuir a rigidez nas articulações. No entanto, o impacto do calor não é uniforme para todos os pacientes”, explica a reumatologista Cláudia Goldenstein Schainberg.





Por outro lado, para pessoas com condições inflamatórias mais severas, como artrite reumatoide, a desidratação causada por altas temperaturas pode intensificar o mal-estar. “Manter-se bem hidratado é essencial para evitar crises de dor, além de prevenir o aumento da fadiga, muito comum em pacientes reumáticos durante o verão”, complementa Cláudia.





Cuidados durante o verão





Recomenda-se atenção especial à proteção contra o sol e a umidade elevada, que podem intensificar quadros de cansaço e irritação cutânea em pessoas com condições como lúpus.

“É fundamental o uso diário de protetor solar e evitar a exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h”, reforça Cláudia, que ressalta que “adotar uma alimentação leve, rica em nutrientes, beber bastante água e ajustar atividades físicas para horários de menor calor são medidas que ajudam a reduzir os impactos negativos do verão”.





Ela lista alguns mitos sobre o verão e pessoas com doenças reumáticas:





O calor cura as doenças reumáticas



Mito. Este é um dos maiores equívocos. As doenças reumáticas têm origens autoimunes, genéticas ou degenerativas, e o clima, por si só, não é capaz de eliminá-las.





Água quente em excesso melhora todas as dores



Mito. Embora banhos quentes possam ajudar a relaxar os músculos, longos períodos de exposição ao calor podem, na verdade, causar inchaços, especialmente nas extremidades.





O calor reduz a necessidade de medicamentos



Mito. Alguns pacientes podem sentir temporariamente menos dores no calor, mas isso não significa que o tratamento de base pode ser interrompido. Doenças reumatológicas têm um curso crônico, e o uso correto dos medicamentos evita complicações a longo prazo, independentemente do clima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia