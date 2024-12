Com as férias e festas de fim de ano se aproximando, as pessoas buscam por diversão e momentos relaxantes. No entanto, nessas datas populares, é preciso tomar cuidado ao realizar compras online, visto que os cibercriminosos exploram a grande procura para aplicar golpes. Visando ajudar os viajantes a aproveitarem esse momento com tranquilidade e segurança, a Kaspersky, empresa global de cibersegurança e privacidade digital fundada em 1997, preparou um guia com dicas que abrangem desde o transporte e acomodação, até o entretenimento e segurança pessoal.





A Kaspersky já identificou golpes de phishing que copiam páginas de serviços utilizados para planejar uma viagem. Um site falso do Airbnb, por exemplo, oferecia aluguéis de apartamentos atraentes, insistindo que o visitante fizesse uma transferência para um agente para confirmar sua reserva, mas, no final, acabava tendo apenas prejuízo financeiro.





Este é apenas um exemplo que demonstra a importância de considerar diversos fatores que garantem uma experiência segura e agradável, como onde estará hospedado, melhores métodos de pagamento e qual o transporte ideal para os destinos que deseja explorar. Para famílias, viajar com crianças exige organização extra, garantindo conforto e diversão para todos.





Veja abaixo as dicas:





Transporte

Ao viajar, é crucial entender as opções de transporte disponíveis para evitar contratempos. Pesquisar previamente as alternativas locais, como transportes públicos, serviços de carona, táxis ou o aluguel de bicicletas, pode facilitar os deslocamentos. Os aplicativos de navegação locais podem fornecer orientações mais precisas. Pense sempre na melhor forma de pagamento e esteja sempre alerta. Uma forma de se proteger é viajar fora dos horários de pico e levar consigo apenas o necessário, como por exemplo pouco dinheiro. Sempre que sair de casa, mantenha-se informado sobre os locais e contatos de emergência mais próximos e acessíveis.





Acomodação

Escolher a acomodação certa pode definir o sucesso da viagem e, para isso, é necessário fazer uma pequena investigação sobre as diferentes áreas do destino, optando por um local que atenda as suas necessidades. Como forma de reduzir os custos, você pode buscar por um hotel recém-inaugurado, que geralmente oferece descontos para atrair hóspedes, ou por hotéis destinados a viagens de negócios, que tendem a reduzir os preços aos fins de semana pela diminuição de reservas. E o mais importante, ao procurar por acomodações, use serviços especializados em vez de clicar em links suspeitos em e-mails.





Entretenimento

Se for explorar eventos locais, é importante tomar cuidado com a compra de ingressos, garantindo que sejam adquiridos em sites oficiais para evitar golpes, já que cibercriminosos podem oferecer entradas para qualquer tipo de evento. Procure descontos com inteligência, como o ISIC, um cartão de viagem com benefícios exclusivos para estudantes, mas esteja atento para não cair em fraudes. Além disso, explore atividades locais, por exemplo grupos de interesse, para descobrir eventos que fujam do roteiro turístico convencional. Outra dica é utilizar uma VPN configurada para o destino, permitindo que você encontre opções que não são apenas direcionadas a turistas.









Relacionamentos

Os romances de férias podem ser emocionantes. Porém, exigem uma abordagem ponderada e cautelosa. Usar apps de relacionamento e o cuidado de manter as conversas apenas nessas plataformas são ótimas medidas de garantir a sua segurança. Opte por encontros em locais públicos e compartilhe com um familiar ou amigo onde e com quem estará. Para se proteger, não divulgue informações pessoais e confie nos seus instintos – se sentir que o ambiente deixou de ser seguro, lembre-se que pode sempre ir embora.





Compras

Adote medidas de segurança ao realizar compras durante viagens, como usar um cartão bancário exclusivo com limite definido e preferir caixas eletrônicos localizados dentro de agências bancárias para evitar fraudes. Conheça os padrões e costumes locais de comércio e guarde todos os recibos para facilitar declarações alfandegárias, fiscais ou possíveis trocas e devoluções ao retornar para casa.





Viajar com crianças

Ao viajar com crianças, escolha acomodações adequadas para famílias e planeje dias mais leves para garantir conforto. Leve itens essenciais, como lanches, água, roupas extras e entretenimento para mantê-las ocupadas durante o trajeto. Procure descontos específicos para crianças e tenha sempre um kit de primeiros socorros em mãos, além de uma lista de hospitais próximos. Mesmo nas férias, mantenha regras importantes, como monitorar o tempo de tela e rastrear a localização dos pequenos para garantir a segurança.