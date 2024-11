Com apresentação da bateria da Mangueira, o Réveillon rooftop do Hotel Emiliano será um dos mais animados

A tradicional Festa da Virada na Praia de Copacabana terá novidades este ano. Serão três palcos: o palco Leme está de volta, além do Palco Rio (o principal, que será majoritariamente em LED) e o palco Samba (no formato de um pandeiro). Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta e Ivete Sangalo são as principais atrações confirmadas. A tão esperada queima de fogos terá 12 minutos de um verdadeiro espetáculo piromusicado, criado por Daniel Lopes. E quanto custa se hospedar ou passar a noite da Virada nos icônicos hotéis de luxo de Copacabana? Separamos três requintados "palácios' cariocas que vão promover a ceia no Réveillon com vista privilegiada para a tradicional queima de fogos.

O Hotel Emiliano Rio, com sua arquitetura diferenciada, aposta nas tendências-chave que estão moldando o futuro da hotelaria: o “small luxury” e o “quiet luxury”, ou seja: minimalista, discreto e elegante. Esses conceitos se traduzem em experiências mais exclusivas, personalizadas e intimistas, proporcionando aos hóspedes um ambiente verdadeiramente luxuoso e acolhedor.



Localizado na Avenida Atlântica, o hotel conta com um rooftop de tirar o fôlego – piscina com borda infinita, em formato de L, o deck e o bar embelezam o local. Palco para a festa de Réveillon, é nesse ambiente que os hóspedes têm a oportunidade de assistir a queima de fogos da Praia de Copacabana e comemorar em grande estilo. Para a noite da virada terá música brasileira, bateria da escola de Samba da Mangueira e DJs, além da ceia assinada pelo Chef Camilo Vanazzi.

Tudo isso com a tranquilidade de, logo depois de terminar a festa (que vai até o raiar do sol), rapidamente chegar ao seu quarto e aproveitar as comodidades que o hotel oferece, como spa, um banho de banheira revigorante e o delicioso café da manhã.

O pacote de 3 dias de hospedagem na Ocean Master Suite (120 m2), com direito ao jantar da Virada para 2 pessoas, sai a R$ 84.400. Sem a festa, o valor fica em R$ 79.000

Localização: Av. Atlântica, 3804 - Copacabana, Rio de Janeiro

Mais informações: (21) 3503 6600

No coração de Copa

Fairmont Rio terá duas comemorações – uma para quem quer festa e outra para quem quer passar a virada de ano com o pé na areia Rômulo Fialdini/ Fairmont Rio



Para celebrar a chegada de 2024, o Fairmont Rio é o cenário perfeito para quem deseja ver a queima de fogos mais emblemática do mundo. Localizado em pleno posto 6, com uma vista privilegiada de onde é possível ver toda a praia de Copacabana iluminada, o hotel conta com acomodações que variam de acordo com a categoria do quarto escolhido. Para a temporada, os pacotes de hospedagem saem a partir de R$ 21.320 + taxas para quatro noites e contempla uma Festa de Réveillon com som do cantor Milton Guedes, da cantora Becca Perret e DJ Dudu Dub.

Com menu empratado assinado pelo renomado chef executivo, Jérôme Dardillac, haverá também buffet de mini sobremesas, estação com sorvetes e sorbets do COA&Co, vitrine de macarrons e de bombons com chocolate belga. Para a festa de réveillon, o valor do ingresso individual é de R$ 4.500 + 10% (taxas) em mesas internas ou R$ 5.500 + 10% (taxas) em mesas externas. Crianças de até 6 anos não pagam e até 12 anos pagam meia entrada.

A partir das 20h, o charmoso Beach Club do Fairmont Rio de Janeiro, Tropìk, terá uma comemoração especial com música do DJ Pedro, além do multi-instrumentista Bruno Nunes e parceria das marcas Cristofoli, Glenlivet, Beefeater e Absolut Elyx. A festa de Réveillon no Tropìk sai a partir de R$ 3.000 + taxas.

Mais informações: (21) 2525 1232

Opções de brinde

A Festa da Variada no Pestana será all inclusive em seu rooftop, com vista para os fogos de Copacabana Pestana/Divulgação

Para comemorar a chegada de 2025, o Hotel Pestana Rio realizará uma festa all inclusive em seu rooftop com vista para os fogos de Copacabana. A celebração contará com open bar premium, open food, apresentação de DJs e uma bateria de escola de samba. Há duas opções de ingressos à venda: o Deck Bar, a partir de R$ 3.200 (mais taxas), e a área VIP Sollarium, com Champagne Moët & Chandon, a partir de R$ 3.700 por pessoa (mais taxas). Os valores estão sujeitos a alterações de acordo com a disponibilidade.

Os hóspedes terão 10% de desconto. A festa acontece das 21h às 2h, com acesso garantido apenas mediante retirada de pulseira no lobby do hotel a partir das 19h30.



Localização: Av. Atlântica, 2964 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Mais informações: (21) 3816 8500