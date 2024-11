O fim de 2024 está chegando e nada melhor do que celebrar a virada do ano em grande estilo. Entre os eventos mais famosos da cidade está o Réveillon Alive 2025, que acontece no Espaço Mariângela, oferecendo um serviço all inclusive e uma programação cheia de atrações imperdíveis.



Com início às 22h, do dia 31 de dezembro, e encerramento às 6h, do dia 1° de janeiro, o Réveillon Alive promete momentos imperdíveis com shows de Du Monteiro, Banda Vinil, Bloco Funk You, Dj Juba e muito mais!

Além do serviço all inclusive, o evento oferece três ambientes exclusivos, com lounges, mesas de apoio, cenários interativos e atendimento de garçons.



Clique aqui e garanta o seu ingresso!



3 motivos para não perder o Réveillon Alive 2025



Caso ainda não esteja convencido de que o Réveillon Alive 2025 promete ser uma ótima opção para o ano novo, veja 3 razões para se convencer:



1. As melhores atrações



O Réveillon Alive 2025 vai reunir uma seleção de artistas e estilos musicais para todos os gostos. Veja quais são as atrações já confirmadas:



Du Monteiro: cantando as melhores do sertanejo para embalar a noite;



cantando as melhores do sertanejo para embalar a noite; Bloco Funk You: um dos maiores blocos de carnaval de Belo Horizonte, que une funk às batidas de axé e brasilidades;



um dos maiores blocos de carnaval de Belo Horizonte, que une funk às batidas de axé e brasilidades; Banda Vinil: com o melhor do Pop e Rock dos anos 60-80;



com o melhor do Pop e Rock dos anos 60-80; DJ Juba: tocando top a-list, eletrônico, house & dance music.



2. Full open bar



O evento conta com um cardápio completo de bebidas premium, liberadas a noite toda. Confira as opções que vão estar disponíveis nos bares:



água mineral;



sucos;



refrigerantes Coca-cola;



água tônica Schweppes;



energético;



drinkeria exclusiva;



Clube do Whisky;



vodka ABSOLUT e opções premium;



vinhos e espumante importados;



Gin Experience;



cerveja Heineken e Amstel.



3. Open food refinado



O buffet do Réveillon Alive 2025 vai contar com pratos nacionais e internacionais. Conheça o cardápio:



snacks & fingerfood: 22:00 às 00:00



buffet japonês by PIRATA - 00:00 às 02:00



festival de massas by VILMA - 02:00às 04:00



café da manhã - 04:00 às 05:00



Clique aqui para adquirir o seu ingresso!



Um cenário deslumbrante: conheça o Espaço Mariângela



Considerado por muitos um dos ambientes mais bonitos para festas na cidade, a estrutura do Espaço Mariângela conta com belíssimos lagos artificiais envoltos pela exuberância de jardins, um charmoso deck e espaços multiusos.



Perfeito para casamentos e eventos sofisticados, o espaço prima pela beleza da natureza e requinte, além de contar com uma infraestrutura diferenciada e única, desenvolvida para proporcionar experiências inesquecíveis.

O ambiente luxuoso do Espaço Mariângela enriquece o evento, deixando o Réveillon Alive 2025 ainda mais perfeito Divulgação/Espaço Mariângela

Como adquirir os ingressos para o Réveillon Alive 2025?



Os ingressos podem ser adquiridos on-line, clique aqui para garantir o seu ou entre em contato por Whatsapp através do número 31 99819-4444.



Todos os ingressos dão direito ao serviço completo all inclusive com open food premium e open bar.



O Réveillon Alive é uma festa minuciosamente desenvolvida pela Bastidores Eventos. Siga o perfil @reveillonalive no Instagram e confira todas as novidades sobre a festa.