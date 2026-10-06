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Réveillon Alive 2026: a virada mais sofisticada e vibrante de Minas
All inclusive, conforto, segurança e requinte em um cenário deslumbrante; o Réveillon Alive é o destino da virada perfeita!
Réveillon Alive 2025: evento aposta no serviço all inclusive de alto padrão
Festa promete réveillon com open bar premium, buffet variado, músicas para todos os gostos e um cenário deslumbrante no Espaço Mariângela; saiba mais
Réveillon Alive 2024 reúne sertanejo e carnaval em evento all inclusive
Evento vai unir beleza, conforto, sofisticação e serviço all inclusive; saiba tudo sobre uma das festas de fim de ano mais badaladas da cidade
Réveillon Alive vai reunir sertanejo e carnaval em evento all inclusive
Réveillon Alive aposta em virada com muita música e conceito premium
O evento que segue o conceito premium será realizado no Espaço Mariângela, no Jardim Canadá; ingressos à venda