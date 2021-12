Réveillon Alive aposta em virada com muita música e conceito premium

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Faltam poucos dias para a despedida de 2021 e, para quem deseja dar boas-vindas ao ano de 2022 em uma noite mágica, deve conferir a programação do Réveillon Alive, evento premium que será realizado no dia 31 de dezembro, a partir das 21h, no charmoso Espaço Mariângela, localizado no Jardim Canadá em Nova Lima. Os ingressos podem ser adquiridos neste link





Entre as atrações já confirmadas para agitar a noite da virada do ano no Réveillon Alive estão a dupla mineira Rick e Ricardo, a banda Baile do Maguá, o bloco de carnaval FunkYou, a banda Putz Grilla, a sertaneja Paloma Marques e os djs Mitch e Juba. As atrações prometem agitar o público de todos os estilos.





Aliás, a diversão será dividida em três ambientes, para que o público possa definir o que deseja curtir em cada momento. Os ambientes terão mesas de apoio e pequenos lounges. Além de muita música, o evento promete surpreender o público por seu cardápio seleto, all inclusive, com bebidas e finger foods nível premium.





Entre os serviços de buffet, serão oferecidos:





Drinkeria by Jângalito;

Snacks and Finger Food by Jângal;

Festival de Massas;

Comida Oriental Japonesa;

Breakfast.









Além disso, a decoração também será uma atração à parte. Afinal, esse foi um dos motivos da produção da festa escolher o Espaço Mariângela, que conta com um paisagismo de tirar o fôlego. Considerado por muitos um pedacinho do paraíso na terra, a estrutura do local conta com um belíssimo lago envolto à exuberância de jardins, conjugados a um charmoso deck e espaços multiusos. Um dos mais disputados da atualidade, o espaço prima pela beleza da natureza e requinte, além de contar com uma infraestrutura diferenciada, desenvolvida para proporcionar experiências inesquecíveis.





O Réveillon ALive é uma organização da Jângal e Bastidores Eventos. Clique aqui e garanta o seu ingresso





O que vai ter no Réveillon Alive’22





Confira a programação completa do Réveillon Alive’22, assim como, o cardápio dos produtos que estão inclusos durante toda a noite.

Shows

Rick&Ricardo (Sertanejo)

Baile do Maguá (Brasilidades)

Bloco FunkYou (Funk com batidas de Samba)

Banda Putz Grilla (Pop e Rock anos 60-80)

Paloma Marques (Sertanejo)

DJ MITCH - Michel Lara (Eletrônico)

DJ JUBA (Top100 | A-list Pop)





Open Bar

Água Mineral

Sucos

Refrigerantes

Água Tônica

Energético

Vinhos Importados

Espumante Importados

Jangalito Driqueria

Clube do Whisky (Jamerson, Ballatine's, Black&White e Grant's)

Vodka Absolut

Gin Zuur e Seagrams

Cerveja Heineken





Open Food

Snacks & fingerfood by jângal - 22:00 às 00:00

Festival de massas - 00:00 às 02;00

Buffet japa - 02:00 às 04:00

Breakfast - 04:00 às 06:00





Cardápio Snacks & fingerfood:

Cestinhas crocantes: recheadas com salpicão ao creme de ricota.

Tarteles: à indiana com curry.

Brusquetas: com tomatinhos, azeitona e mussarela.

Canapés: com geléia de damasco.

Batatinhas aperitivo: mini batatinhas bolinhas com bacon e cheddar.

Mix surpresa de pastel de feira: com sabores diversos (queijo, carne e pizza).

Skewer de frango, queijo e bacon: aquele franguinho bronzeado com queijo Parmesão e bacon. além da deliciosa geleia de pimenta.

Coxinha de festa: sabe aquelas coxinhas que você come igual pipoca?

Brochetinhos: mini espetos de brochete grelhado de contra filé com molho pesto.

Cocóribacon: mini espetos grelhados de frango envolvidos em tiras de bacon.

Zé polenta: tradicional pastel de angu. sabores: carne seca com requeijão / palmito, tomate seco e cheddar / alho poró com requeijão.

Falafel (vegan): bolinhos de grão de bico estilo árabe. acompanha molho lemon pepper da casa.

Pastéis portugueses de abóbora com carne seca: feitos com massa de abóbora e recheio de carne seca cremosa.

Ceviche de tilápia com legumes: cubos de tilápia crus marinados em suco de limão.

Folhados de alho poró: deliciosos e rechedos com cream cheese e alho poró.

Empadinhas de palmito: as famosas empadinhas são paixão nacional!

Mini burgers: deliciosos, suculentos e 100% artesanais de carne, de frango ou de blad vegano com queijo cheddar derretido.

Bolinhos de bacalhau: deliciosas bolinhas de bacalhau.

Rolinho à primavera de camarão: deliciosos rolinhos de camarão com catupiry e legumes. crocante por fora e uma explosão de sabor a cada mordida acompanhada com molho agridoce.

Ao cubo: dadinhos de tapioca acompanhados com molho especial de goiabada da casa.

Linguicinhas no palito: linguiça artesanal ao tempero do chef, flambada no conhaque.





Ficou interessado em passar a virada do ano no Réveillon Alive’22? Clique aqui e garanta o seu convite ou entre em contato através do número 31 99819-4444.





Serviço:

Réveillon Alive’22

Dia: 31 de dezembro, a partir das 21h;

Local: Espaço Mariângela. R. Hudson, 11 - Jardim Canadá, Nova Lima.

Atrações: Rick e Ricardo, a banda Baile do Maguá, o bloco de carnaval FunkYou, a banda Putz Grilla, a sertaneja Paloma Marques e os djs Mitch e Juba

Open bar e open food