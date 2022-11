Réveillon Alive vai reunir sertanejo e carnaval em evento all inclusive

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Falta muito pouco para o fim de 2022 e as tradicionais festas de fim de ano começam a convocar o público para o Réveillon 2023. Entre os eventos mais cobiçados está o Réveillon Alive, que é realizado no Espaço Mariângela e conta com serviço all inclusive.

O Réveillon Alive 2023 terá início às 21h do dia 31 de dezembro e promete durar até às 5 horas do dia seguinte. Para agitar o público a festa vai contar com shows de: Rick e Ricardo, Baile do Maguá, Baianas Ozadas, Banda 856 e Dj Juba. E os atrativos não para por aí. Clique aqui e garanta o seu convite

3 motivos para não perder o Réveillon Alive 2023

Veja a seguir 3 motivos para passar a virada do ano no Réveillon Alive.

1. Atrações

O Réveillon Alive 2023 vai reunir inúmeras atrações musicais que prometem agradar todos os estilos. Veja quem são os artistas já confirmados:

Rick & Ricardo: sertanejo;

Baile do Maguá: brasilidades, samba rock, axé, pagode e pop;

Baianas Ozadas: maior bloco de carnaval de Belo Horizonte;

Banda 856: com o melhor do Pop e Rock dos anos 60-80;

DJ Juba: top a-list, eletrônico, house & dance music.

2. É open bar

O evento conta com um cardápio completo de bebidas premium, liberadas a noite toda. Veja o que estará disponível nos bares:

Água Mineral

Sucos

Refrigerantes Coca-cola

Água Tônica Schweppes

Energético

Jangalito Drinkeria

Clube do Whisky

Vodka ABSOLUT

Vinhos Importados

Espumante Importado

Gin

Cerveja

3. É open food

O buffet do Réveillon Alive vai contar com pratos nacionais e internacionais. Conheça o cardápio:

Snacks & fingerfood by jângal - 22:00 às 00:00

Buffet japa - 00:00 às 02:00

Festival de massas - 02:00 às 04:00

Breakfast - 04:00 às 05:00

Não tem como perder, não é? O Réveillon Alive é uma festa minuciosamente desenvolvida pelo Jângal e a Bastidores Eventos. Siga o perfil @reveillonalive2023 no Instagram e confira todas as novidades sobre a festa.

Saiba mais sobre o Espaço Mariângela

Considerado por muitos um pedacinho do paraíso na terra, a estrutura do Espaço Mariângela conta com belíssimos lagos artificiais envoltos pela exuberância de jardins, um charmoso deck e espaços multiusos. Um dos mais disputados da atualidade, para casamentos e festas renomadas, o espaço prima pela beleza da natureza e requinte, além de contar com uma infraestrutura diferenciada e única, desenvolvida para proporcionar experiências inesquecíveis.

Como comprar os ingressos para o Réveillon Alive 2023

Ficou interessado em garantir o seu ingresso? Só para reforçar, o evento conta com três ambientes com vários lounges e mesas de apoio espalhados pelo Espaço Mariângela, cenários interativos, atendimento de garçons, Drinkeria by Jângalito e bares de apoio.

Todos os ingressos dão direito ao serviço completo all inclusive de open food premium e full open bar. Clique aqui e garanta o seu convite ou entre em contato por Whatsapp através do número 31 99819-4444.