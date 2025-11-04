Assine
Réveillon Alive 2026: a virada mais sofisticada e vibrante de Minas

All inclusive, conforto, segurança e requinte em um cenário deslumbrante; o Réveillon Alive é o destino da virada perfeita!

04/11/2025 12:19 - atualizado em 04/11/2025 13:42

Réveillon Alive
O Réveillon Alive 2026 acontece no dia 31 de dezembro, no Espaço Mariângela, com sistema all inclusive, open bar e open food premium crédito: Divulgação Réveillon Alive

Imagine brindar o novo ano cercado de pessoas incríveis, um lago iluminado, gastronomia impecável, drinks à vontade e uma energia que só Minas sabe ter. Esse é o Réveillon Alive 2026, que chega à sua quinta edição com uma proposta irresistível: unir sofisticação, conforto e diversão em um só lugar.

Realizado no Espaço Mariângela, em Nova Lima, o evento já é tradição entre os mais elegantes da Grande BH. A estrutura é All Inclusive, com Open Bar Premium (espumantes, vinhos, whisky, gin, vodka, cerveja e drinks autorais) e Open Food com petiscos, salgados, fingers food, festival de massas, gastronomia japonesa e café da manhã mineiro completo.

No palco, uma mistura perfeita de ritmos: Baile Do Maguá (um espetáculo com muita brasilidade), Banda Vinil (o melhor do rock clássico de bandas e artistas como Beatles, Queen, Peter Frampton, Rolling Stones, The Doors, Doobie Brothers, entre outros), Bê Souza (música sertaneja, das mais antigas, raiz, às mais atuais com o popular sertanejo universitário), Anny Rosa (a musa da música country de Minas Gerais) e Dj Juba (com a TOP-A-LIST do Eletro, House e Dance Music), prometem um espetáculo contagiante, para dançar, cantar e começar 2026 com o pé direito.

Réveillon Alive
Comece 2026 ouvindo muita música boa, aproveite as atrações do Réveillon Allive 2026 Divulgação Réveillon Alive

5 motivos para você garantir seu ingresso do Réveillon Alive 2026:

  • Cenário de cinema: um lago azul iluminado, jardins e um clima digno de resort;
  • All Inclusive de verdade: tudo liberado, sem filas e sem surpresas na conta;
  • Atrações que não deixam ninguém parado: da batida do sertanejo à vibe das brasilidades;
  • Ambiente elegante, mas leve: o dress code é o brilho no olhar;
  • Tradição de quem entrega tudo: são 5 anos de histórias, brindes e memórias inesquecíveis.

Com público limitado e exclusivo, o Réveillon Alive 2026 é aquele tipo de festa que une o luxo e a leveza mineira na medida certa. Então, se você quer viver uma virada única, garanta já seu ingresso na plataforma oficial Sympla e venha brindar o novo ano com estilo, alegria e muita energia boa.

Réveillon Alive
Boas energias e clima de celebração vão marcar a chegada de 2026 no Réveillon Aliv Divulgação Réveillon Alive

Vendas oficiais: https://www.sympla.com.br/evento/reveillon-alive-2026/3109222
Instagram oficial: @reveillonalive
Local: Espaço Mariângela – Jardim Canadá, Nova Lima (MG)
Data: 31 de dezembro de 2025

Tópicos relacionados:

reveillon

