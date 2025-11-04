Réveillon Alive 2026: a virada mais sofisticada e vibrante de Minas

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Imagine brindar o novo ano cercado de pessoas incríveis, um lago iluminado, gastronomia impecável, drinks à vontade e uma energia que só Minas sabe ter. Esse é o Réveillon Alive 2026, que chega à sua quinta edição com uma proposta irresistível: unir sofisticação, conforto e diversão em um só lugar.



Realizado no Espaço Mariângela, em Nova Lima, o evento já é tradição entre os mais elegantes da Grande BH. A estrutura é All Inclusive, com Open Bar Premium (espumantes, vinhos, whisky, gin, vodka, cerveja e drinks autorais) e Open Food com petiscos, salgados, fingers food, festival de massas, gastronomia japonesa e café da manhã mineiro completo.



No palco, uma mistura perfeita de ritmos: Baile Do Maguá (um espetáculo com muita brasilidade), Banda Vinil (o melhor do rock clássico de bandas e artistas como Beatles, Queen, Peter Frampton, Rolling Stones, The Doors, Doobie Brothers, entre outros), Bê Souza (música sertaneja, das mais antigas, raiz, às mais atuais com o popular sertanejo universitário), Anny Rosa (a musa da música country de Minas Gerais) e Dj Juba (com a TOP-A-LIST do Eletro, House e Dance Music), prometem um espetáculo contagiante, para dançar, cantar e começar 2026 com o pé direito.

Comece 2026 ouvindo muita música boa, aproveite as atrações do Réveillon Allive 2026 Divulgação Réveillon Alive

5 motivos para você garantir seu ingresso do Réveillon Alive 2026:

Cenário de cinema: um lago azul iluminado, jardins e um clima digno de resort;



um lago azul iluminado, jardins e um clima digno de resort; All Inclusive de verdade: tudo liberado, sem filas e sem surpresas na conta;



tudo liberado, sem filas e sem surpresas na conta; Atrações que não deixam ninguém parado: da batida do sertanejo à vibe das brasilidades;



da batida do sertanejo à vibe das brasilidades; Ambiente elegante, mas leve: o dress code é o brilho no olhar;

o dress code é o brilho no olhar; Tradição de quem entrega tudo: são 5 anos de histórias, brindes e memórias inesquecíveis.

Com público limitado e exclusivo, o Réveillon Alive 2026 é aquele tipo de festa que une o luxo e a leveza mineira na medida certa. Então, se você quer viver uma virada única, garanta já seu ingresso na plataforma oficial Sympla e venha brindar o novo ano com estilo, alegria e muita energia boa.

Boas energias e clima de celebração vão marcar a chegada de 2026 no Réveillon Aliv Divulgação Réveillon Alive

Vendas oficiais: https://www.sympla.com.br/evento/reveillon-alive-2026/3109222

Instagram oficial: @reveillonalive

Local: Espaço Mariângela – Jardim Canadá, Nova Lima (MG)

Data: 31 de dezembro de 2025

