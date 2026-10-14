Shows, gastronomia e open bar: 5 motivos para escolher o Réveillon ALIVE

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A escolha de onde passar o ano novo envolve diversas expectativas. Para alguns, a música é o principal atrativo; para outros, o que importa é estar perto de pessoas queridas ou encontrar um lugar diferente para marcar a ocasião. A poucos meses da chegada de 2027, as opções para a noite da virada já começam a entrar nos planos.

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Em Nova Lima, o Réveillon ALIVE prepara mais uma edição no Espaço Mariângela, no Jardim Canadá, em Nova Lima. A festa acontece dia 31 de dezembro às 22h e atravessa a madrugada, com programação musical e serviço de alimentação e bebidas incluído no ingresso.

Para quem ainda está decidindo onde brindar à chegada de 2027, alguns detalhes ajudam a conhecer o que o ALIVE oferece. Confira cinco aspectos da programação.

1. Natureza e elegância marcam o ambiente

Cercado por áreas verdes, o Espaço Mariângela tem uma paisagem marcada por jardins, lago e deck, que compõem o cenário combinando biodiversidade e tranquilidade para a noite.

O ambiente também oferece várias possibilidades para aproveitar a ocasião, seja para conversar com os amigos, fazer uma pausa entre as apresentações ou registrar os momentos da noite.

2. Quatro atrações levam diferentes ritmos à programação

A curadoria musical do réveillon passa por muitos estilos, com repertórios que vão do sertanejo à música eletrônica.

Dentre as apresentações, estão Rick e Nogueira que levam o sertanejo ao palco. Já o Baile do Maguá apresenta uma mistura de samba, samba-rock, axé, pagode e rock. O DJ Juba completa a seleção com música eletrônica, house e dance.

Entre os nomes confirmados também está o Bloco Funk You, conhecido pela participação no carnaval de Belo Horizonte, o grupo leva à festa referências da folia da capital, incluindo axé, samba, samba-reggae e funk.

3. All Inclusive contempla a noite

O serviço All Inclusive é um dos diferenciais do ALIVE. Sendo Open Bar e Open Food Premium, o evento inclui bebidas e opções gastronômicas durante toda a programação.

No cardápio será possível encontrar opções como: salgadinhos, culinária japonesa, massas, mini burgers, snacks, finger foods e café da manhã com doces. Dentre as bebidas, encontram-se gin, vinhos importados, rodadas de shots, espumante, whisky e mais.

A proposta é oferecer alternativas gastronômicas e drinks acompanhando o público durante a celebração e mantendo a variedade do menu.

Detalhes do ambiente ajudam a compor a experiência da noite Réveillon ALIVE / Divulgação

4. Diferentes possibilidades de viver a virada

O público pode escolher entre três modalidades de ingresso: Espaço ALIVE, Mesa Compartilhada e Mezanino. Todas incluem open bar, open food e acesso às atrações, mas diferem quanto à reserva de lugares e à configuração dos ambientes:

Espaço ALIVE: é a opção individual, sem mesa ou assento reservado. Indicado para quem prefere circular pelo local e acompanhar a programação com mais liberdade;

é a opção individual, sem mesa ou assento reservado. Indicado para quem prefere circular pelo local e acompanhar a programação com mais liberdade; Mesa Compartilhada: exige a compra de dois ingressos e garante dois lugares reservados em uma mesa fixa, compartilhada com outros participantes;

exige a compra de dois ingressos e garante dois lugares reservados em uma mesa fixa, compartilhada com outros participantes; Mezanino: conta com mesa para quatro pessoas. A modalidade exige a compra conjunta dos quatro ingressos e inclui uma garrafa de Chandon por mesa.

5. Uma noite especial para marcar a chegada de 2027

A passagem para um novo ano também pode ser uma oportunidade para sair do roteiro habitual e transformar a virada em uma experiência que começa antes da meia-noite e se prolonga pelas primeiras horas de janeiro.

No Réveillon ALIVE, a noite ganha momentos diversos: encontros com amigos, apresentações musicais, opções gastronômicas e a possibilidade de acompanhar a programação até o amanhecer. O cenário do Espaço Mariângela completa essa experiência.

Para quem ainda está definindo os planos para 31 de dezembro, conhecer as opções de espaço, programação e serviço pode ajudar na escolha de como receber 2027. A contagem regressiva dura apenas alguns segundos, mas marca o início de uma nova etapa.

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Data: 31 de dezembro de 2026, na virada para 1º de janeiro de 2027

Local: Espaço Mariângela — Jardim Canadá, Nova Lima (MG)

Ingressos: pela plataforma Sympla, no link disponível na bio do Instagram @reveillonalive

Informações: (31) 99819-4444

Vendas: Sympla — Réveillon ALIVE 2027

