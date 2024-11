Hóspedes do Copa terão vista privilegiada do grande palco montado em Copacabana para queima de fogos deste ano

O Réveillon de Copacabana 2025 promete ser uma celebração inesquecível, com dois palcos inovadores: o principal – Rio –, bem em frente ao Hotel Copacabana Palace, em formato de escultura revestida com LED, e o segundo – Pra Sambar –, na Praia do Leme, em formato de pandeiro, homenageando a cultura do samba. Com o tema da festa de ano ”A maior virada do Mundo”, a queima de fogos terá 12 minutos de duração, com artefatos lançados de dez balsas ancoradas a 450 metros da praia, garantindo uma experiência visual deslumbrante para todos os presentes.

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou no mês passado os shows que serão realizados durante o Réveillon na Praia de Copacabana neste ano. Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta e Ivete Sangalo são as principais atrações confirmadas. Além das 10 balsas com queima de fogos em Copacabana, outras três vão iluminar a Praia do Flamengo. Também estão previstas queimas de fogos na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, no alto dos hotéis.

Virada em grande estilo

Mas como é passar o Réveillon no Copacabana Palace, um dos hotéis mais icônicos do Brasil e do mundo? Trata-se de uma experiência que combina sofisticação, glamour e a magia das celebrações de fim de ano. Localizado de frente para a famosa Praia de Copacabana, o hotel oferece uma vista deslumbrante da queima de fogos, que atrai mais de 2 milhões de turistas e cariocas todos os anos.

Em nenhum lugar do mundo o Réveillon é celebrado com tanta exuberância quanto no Rio de Janeiro. No Copacabana Palace, o início de 2025 será inesquecível com a oportunidade de assistir do conforto da varanda à exibição espetacular de queima de fogos na praia mais famosa do Brasil, enquanto brinda a chegada do novo ano com uma taça de champagne.

Ao entrar no Copacabana Palace, os hóspedes são recebidos por um ambiente de pura elegância. A decoração festiva do hotel, com suas luzes cintilantes e arranjos florais exuberantes, cria uma atmosfera mágica. A decoração e cenografia assinadas por Eugênia Guerra complementam a beleza dos salões do hotel. Próximo à meia noite, hóspedes e convidados assistem à contagem regressiva pela emblemática varanda do hotel. Após a virada do ano, a festa se concentra ao redor da piscina do hotel, onde DJs irão embalar a noite até o amanhecer.

Banquete requintado



Cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas na Festa da Virada na Praia de Copacabana Copacabana Palace/Divulgação

O italiano Nello Cassese, chef executivo do hotel e Diretor Culinário da Belmond na América do Sul, além de Chef Executivo do Cipriani, traz um cardápio exclusivo para a noite, um menu degustação especial no restaurante italiano estrelado mais aclamado do Rio de Janeiro.

O restaurante Pérgula, comandado pelo chef João Melo, oferecerá um buffet diversificado que contará com uma estação fria – incluindo diferentes preparos de salmão, foie gras, tender, roast beef, entre outros; uma estação de massas e risotos; charcutaria e seleção de queijos e pães artesanais; saladas e grelhados; além dos pratos principais com receitas tradicionais de Réveillon. Para fechar com chave de ouro, o chef prepara variadas opções de sobremesa.

Para a festa nos salões, o menu elaborado pela cozinha de banquetes do hotel vai contar com pães artesanais, estação fria com charcutaria e queijos selecionados, saladas e uma seleção de preparos frios com carnes, peixes e frutos do mar. Já a estação quente terá sabores bem aromáticos. O serviço contará com diferentes opções de sobremesas.

Ceia de RÉVEILLON 2024/25 (não inclusa na hospedagem)

Restaurante Pérgula - Buffet com bebidas inclusas. Valor por pessoa: 4.950 + 10%

Restaurante Cipriani - Menu Degustação com bebidas inclusas. Valor por pessoa: R$5.950 + 10%

Pacote Réveillon Copacabana Palace 2024/2025:



Estadia mínima de quatro noites* com café da manhã servido no restaurante Pérgula

Convite para a festa de Réveillon no hotel, com show ao vivo, ceia e bebidas incluídas (salão)



A partir de R$ 49.308 + taxas em Apartamento Superior Vista Cidade

No Apartamento Luxo Vista Praia será a partir de R$ 69.105 + taxas (ESGOTADO)



Dicas para Turistas

Chegue cedo: A Praia de Copacabana fica lotada, então é melhor chegar cedo para garantir um bom lugar para assistir ao show.

Use roupas leves: O clima no Rio de Janeiro é quente, então use roupas leves e confortáveis.

Mantenha-se hidratado: Com tantas atividades e calor, é importante beber bastante água.

Tenha cuidado: Com tantas pessoas, é fácil se distrair e perder algo. Mantenha seus itens de valor sempre consigo.