Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta e Ivete Sangalo serão as principais atrações do Rio Réveillon 2025. De acordo com a Riotur, 12 palcos foram confirmados para a virada deste ano. Copacabana receberá 20 torres de som e dois palcos: Rio (em frente ao Hotel Copacabana Palace), para celebrar a diversidade da música brasileira, e o Pra Sambar. E o espetáculo de fogos, com duração de 12 minutos, contará com dez balsas em Copacabana e outras três no Flamengo.

Vale ressaltar que também estão previstas queimas de fogos na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, mas no alto dos hotéis, e não na praia. Os demais locais onde estão previstos palcos para festejar a chegada de 2025 são: Praia do Flamengo, Praia de Ramos, Parque Madureira, Penha, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Parque Realengo, Parque Oeste (Inhoaíba), Praia de Sepetiba e Barra de Guaratiba.

“Vai ser uma experiência jamais vista. Além de Copacabana, o Rio Réveillon , a maior virada do mundo, ocorrerá em diversos outros bairros da cidade, de Copacabana a Inhoaíba, de Paquetá a Sepetiba. E se a virada do ano será assim, imagina o que vem para o setor turístico carioca em 2025”, celebrou o presidente da Riotur, Patrick Corrêa.

No ano passado, foram 12 palcos e 12 balsas espalhadas pela cidade com queima de fogos, o que reuniu cinco milhões de pessoas, sendo 2,5 milhões somente na Orla de Copacabana, além de 30 mil pessoas em sete navios de cruzeiro. A movimentação econômica foi de R$ 3 bilhões.

Criamos algumas sugestões de destinos para celebrar o Ano Novo. Selecionamos hotéis com programação em diversas localidades do Rio de Janeiro, resultando em roteiros bem interessantes. Você pode escolher entre opções com praia, que permitem tanto explorar quanto relaxar. Além disso, também há a possibilidade de criar um roteiro para quem deseja aproveitar festas e ceias sem a necessidade de hospedagem.





Alto estilo

No Fasano de Ipanema o pacote de Réveillon ultrapassa R$ 138 mil na Suíte Deluxe Vista Mar Bruno Fioravanti/Fasano

O programa de hospedagem de fim de ano do Hotel Fasano Rio de Janeiro é uma opção para quem quer passar o Réveillon na cidade maravilhosa, de frente para a praia de Ipanema e desfrutando da excelência de serviços e atendimento característicos do Grupo Fasano. Os hóspedes participarão da festa do Rooftop, com vista para o mar, para o morro Dois Irmãos e o Cristo Redentor.



Para a noite do dia 31 de dezembro, será oferecida a ceia de Réveillon, uma experiência composta de entrada, primeiro prato, prato principal e sobremesa criada especialmente pelo chef executivo do Fasano, Luigi Moressa, acompanhada de champagne Perrier-Jouët Blanc de Blancs, vinho branco, tinto e bebidas não alcoólicas (mediante reserva feita separadamente da hospedagem).

A celebração no Rooftop começa a partir das 23h e segue, dançante, até às 04h com drinks e soft drinks incluídos. O programa de hospedagem para o fim de ano contempla reservas de no mínimo quatro noites, com check-in no dia 28 de dezembro. Não-hóspedes também podem desfrutar da experiência da ceia no restaurante Gero e da festa no Rooftop mediante reserva.

Para o Réveillon, o Fasano oferece um pacote de hospedagem de mínimo de 4 noites, com check-in programado para sábado, 28 de dezembro de 2024, e check-out na terça-feira, 1º de janeiro de 2025. O pacote inclui uma recepção com frutas na chegada, café da manhã para duas pessoas servido no Fasano Caffè, serviço de mordomia, acesso ao serviço de praia e uma celebração de Réveillon no terraço do hotel, com vista panorâmica para duas pessoas. Os preços variam de R$ 47.340,00 + taxas para o Apartamento Superior Vista Interna (30 m2) a 138.324,00 + taxas para a Suíte Deluxe Vista Mar (130m2).

Valor Celebração Rooftop

R$ 2.500 + 15% de taxa de serviço por pessoa para reservas feitas até o dia 27/12

R$ 3.000 + 15% de taxa de serviço por pessoa para pagamentos entre 28 e 30/12

R$ 3.500 + 15% de taxa de serviço por pessoa no dia 31/12

HOTEL FASANO RIO DE JANEIRO

Endereço: Avenida Vieira Souto, 80 - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Ceia e Festa de Réveillon:

Telefone: 21 3202-4249

www.fasano.com.br



Virada na Barra

No Grand Hyatt Rio de Janeiro, a Festa da Virada terá show da bateria de samba da Imperatriz Leopoldinense Tadeu Brunelli/Divulgação

Localizado entre a Praia da Barra da Tijuca e a Lagoa de Marapendi, o Grand Hyatt Rio de Janeiro oferece excelente estrutura para as celebrações de fim de ano. Quem não abre mão de contemplar o mar na hora da virada, conta com a facilidade de estar a poucos

metros de distância de uma das praias mais lindas da cidade. O hotel também oferece opções para quem prefere um jantar mais intimista ou uma celebração mais animada, com direto a bateria de escola de samba.

A chegada de 2025 será celebrada em dois eventos, uma Ceia de Ano Novo no restaurante Tano e uma festa na boate Grand Balroom. Devido ao sucesso da última edição, a ceia oferecerá novamente uma estação do premiado restaurante japonês Shiso, além de buffet de frios, antepastos, saladas, pratos quentes e sobremesas diversas. Na ala das bebidas, estão inclusos espumante, gin, vinhos tinto e branco, vodka, whisky, saquê, caipirinha, cerveja e bebidas não alcoólicas. O evento acontece de 21h à 1h, com DJ animando a noite e recreação para as crianças. As mesas são exclusivas por grupo e, a cada dois adultos, o hotel presenteará com uma garrafa de champagne (1º lote: adultos R$2.785. Adolescentes de 13 a 17 anos R$2.090. Crianças de 6 a 12 anos R$1.393. Crianças menores de 5 anos acompanhadas dos pais R$10).



Já no Grand Balroom, a celebração ocorre de 21h às 03h em mesas compartilhadas, a depender do tamanho do grupo. Para a comemoração ficar ainda mais especial, a bateria da Imperatriz Leopoldinense apresenta o melhor do samba enredo, com os clássicos que marcaram carnavais históricos, além de explorar outros ritmos brasileiros como Axé e Forró. Haverá também DJ, música ao vivo e recreação infantil. A ceia contará com buffet de frios, antepastos, saladas, pratos quentes, opções veganas e sobremesas, além de open bar com espumante, gin, vinhos tinto e branco, vodka, whisky, saquê, caipirinha, cerveja e bebidas não alcoólicas (1º lote: adultos R$2.350. Adolescentes de 13 a 17 anos R$1.763. Crianças de 6 a 12 anos R$1.175. Crianças menores de 5 anos acompanhadas dos pais R$ 10).

GRAND HYATT RIO DE JANEIRO

Avenida Lucio Costa 9600 – Barra da Tijuca. Rio de Janeiro/RJ

Informações: (21) 3797-1234



Costa Verde

Em Angra, o relaxamento está garantido nas piscinas do Fasano com vista paradisíaca Matias Ternes/Fasano



A festa de Ano Novo do Hotel Fasano Angra dos Reis acontece mais uma vez no cenário único da Costa Verde, entre o mar e as montanhas cobertas por Mata Atlântica. Quem quiser passar o Réveillon 2025 na região, poderá contar com um programa especialmente criado para a celebração, com hospedagem e ceia festiva para encerrar o ano. O jantar do dia 31 de dezembro será servido no Restaurante Praia, à beira-mar. O evento de ano novo do Hotel Fasano Angra dos Reis conta ainda com open bar de drinques, champanhe, vinhos e bebidas não-alcoólicas, além, é claro, de boa música para celebrar o novo ciclo que vem chegando.

Para quem quer começar 2025 com mais agito, o hotel também apoia a Festa de Réveillon Vogue, que acontece durante toda a noite no Campo de Golfe do FRAD.E, complexo onde o Fasano Angra está instalado. Com o tema “Superlua”, o evento dá as boas-vindas ao

novo ano com nomes conhecidos da cena eletrônica como Marina Diniz, que costuma comandar pick-ups de Courchevel e Saint Tropez.

O pacote de Réveillon do Hotel Fasano Angra dos Reis é válido para duas pessoas por apartamento, com mínimo de 04 noites, e inclui café da manhã e jantar no Restaurante Praia durante toda a estada, assim como a ceia festiva de ano novo. O convite para a Festa de Réveillon Vogue não está incluído no pacote e deve ser adquirido à parte.

HOTEL FASANO ANGRA DOS REIS

Rodovia Governador Mário Covas, Km 512 – Condomínio FRAD.E – Angra dos Reis, RJ

Festa Réveillon Angra: (24) 99222-0822

www.fasano.com.br



Axé para 2025

Resorts do Vila Galé farão um Réveillon inspirado nos anos de 1960/70. Um motivo a mais para curtir as piscinas relaxantes Carlos Altman/EM/D.A Press



A energia dos anos 1960 e 1970 será tema da festa de Réveillon nos resorts da Vila Galé. Os hóspedes poderão celebrar a chegada de 2025 com o tema ‘Peace & Love’, uma releitura contemporânea, focando em harmonia, empatia e sustentabilidade. A programação conta com atividades culturais, gastronômicas e artísticas ao longo de cinco dias, garantindo uma imersão completa, culminando em um renascimento espiritual para o novo ano.

“Queremos celebrar a beleza da vida e a importância das relações humanas”, afirma Gil Paz, coordenador artístico. “Esta proposta irá proporcionar uma jornada de transformação para nossos hóspedes, criando uma experiência inesquecível”, completa André Gamelas, Coordenador de Entretenimento e Sustentabilidade.

Para o período de Réveillon, os resorts Vila Galé Marés (BA), Touros (RN) e Cabo (PE) possuem o mínimo de cinco diárias. Já o Vila Galé Cumbuco (CE), possui o mínimo de quatro diárias. Para quem quiser se antecipar e garantir a festa mais esperada do ano com um desconto especial, a Vila Galé criou o cupom REVEILLON10 com descontos de até 20% para reservas até o dia 21 de agosto. Uma criança de até 12 anos, alojada no mesmo quarto que os pais, é grátis. O pacote de hospedagem também pode ser parcelado em 12x sem juros. Não é acumulável com outras promoções.

Vila Galé

Central de Reservas: (71) 4040 4999

https://www.vilagale.com/br

Praia de Pipa

Dezembro é o mês perfeito para celebrar as festas de fim de ano no Rio Grande do Norte. O Madeiro Beach Hotel é um refúgio perfeito para quem busca conforto e tranquilidade em meio à natureza exuberante, situado em uma das mais belas praias da região. Com sua localização privilegiada, oferece dias de muito sol, mar cristalino e momentos de paz, ideais para recarregar as energias e criar memórias inesquecíveis com a família. Seja para relaxar à beira-mar ou desfrutar de uma estadia envolta em conforto, o hotel é o destino ideal para aproveitar o final de ano em grande estilo.

Com pacotes especiais para Natal e Réveillon 2025, você terá a oportunidade de vivenciar momentos inesquecíveis em um ambiente paradisíaco, onde o sol brilha forte e as ondas convidam para um mergulho revigorante. Imagine começar o novo ano com o visual incrível da Praia do Madeiro à sua frente, celebrando com quem você ama.

Madeiro Beach Hotel

Informações e reservas: 84 98153-7624

www.madeirobeachhotel.com/



Vista privilegiada

O Hotel Fasano Salvador preparou um programa de hospedagem especial para este fim de ano na cidade, uma opção para quem quer estar perto da praia, descansar ou fazer passeios turísticos culturais, históricos e gastronômicos enquanto desfruta dos serviços de

excelência característicos do grupo Fasano.

Situado na Praça Castro Alves, Centro Histórico de Salvador, instalado em um prédio Art Déco que já abrigou a sede do jornal A Tarde, em um imóvel tombado pelo Instituto Artístico e Cultural (IPAC), o hotel tem localização privilegiada e é conhecido por ter uma das vistas mais bonitas da Baía de Todos os Santos.

Os hóspedes poderão desfrutar diariamente do café da manhã no recém-inaugurado Gero Salvador. O programa de hospedagem de Réveillon 2025 contempla também a participação na festa no Rooftop, com bebidas não alcoólicas, drinks, soft drinks, vinho

branco, tinto e prosecco incluídos. Como atração musical, ela terá apresentações do DJ Enrico Masiero, Dunnin e da Banda A La Carte.

O hotel também oferece a ceia de Ano Novo, no Gero Salvador (opcional, mediante reserva). Será um jantar com música ao vivo conduzido pela cantora Veka Calabrich e menu especialmente desenvolvido pelo chef Bahia Brito. Dentre os pratos, estão a clássica

sopa de lentilhas na entrada, risoto de lagosta com manteiga trufada como prato principal e mil folhas com creme pâtissièrie de sobremesa. Serão três opções de entrada e principal e duas de sobremesa. O programa de hospedagem para o Réveillon 2025 no Hotel Fasano Salvador contempla reservas de no mínimo três noites, com check-in no dia 29 ou 30 de dezembro.

HOTEL FASANO SALVADOR

Endereço: Praça Castro Alves, 5 – Salvador – Bahia.

Ceia e Festa de Réveillon:

Telefone: 71 2201-6383 (Whatsapp)

www.fasano.com.br



Alagoas

Bora descansar nas piscinas relaxantes do Mahré, luxo e bom gosto em São Miguel dos Milagres Rui Nagae/Mahré



Localizado à beira do mar calmo de São Miguel dos Milagres, em frente às deslumbrantes piscinas naturais e cercado por um cenário de mangues e areia macia, o Mahré Hotel é um verdadeiro paraíso para o fim do ano. Um dos destinos brasileiros mais procurados para a virada do ano, São Miguel dos Milagres oferece festas para todos os gostos. E para descansar durante o dia, as acomodações do Mahré oferecem máximo conforto, com suítes amplas que contam com piscinas privativas, permitindo que os hóspedes se desconectem do mundo exterior com total privacidade.

O pacote de fim de ano do Mahré Hotel inclui sete diárias (de 26 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025) com café da manhã e festa de Réveillon na pousada Haya – que fica há cinco minutos de carro do Mahré. A noite da virada do ano terá DJ, buffet assinado pelo chef Wanderson Medeiros, espumante e bebidas alcoólicas e não alcoólicas à vontade. A festa, que começa às 20h do dia 31 de dezembro e vai até às 4h do dia 1 de janeiro, também é aberta para não hóspedes do Mahré e da Haya.

Com suítes com piscinas e jardim privativos, cama king size, sala integrada, enxoval Trousseau e amenities Bulgari, o Mahré Hotel também tem uma piscina com raia semiolímpica, serviço exclusivo para hóspedes na praia, quadras de tênis, academia 24 horas, bicicletas, rooftop com área aberta para o mar e vista do pôr do sol sobre o lago.

O restaurante do hotel está sob o comando do premiado chef carioca Rafa Gomes (dos restaurantes Itacoa, Tiara e Tin Tin Botequim no Rio de Janeiro). Para completar, a carta de drinques é assinada pela especialista em destilados e cachacière Isadora Fornari.



O Mahré também oferece um cardápio especial de experiências para os hóspedes, cobradas à parte, como passeio de jangada pelas piscinas naturais de Milagres, com serviço de drinques e refeições; piquenique ao pôr do sol à beira do Rio Tatuamunha, que é santuário do peixe boi, importante mamífero marinho que vive na região; e jantares românticos no jardim privativo ou na praia.

Pacote Ano Novo Mahré

Data das diárias: 26 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025

Valor: A partir de R$32.000

Reservas: (82) 99134-6466





https://www.mahre.com.br