Seria Angra dos Reis a Ilha da Fantasia? Onde desejos tornam-se realidade

681

Localizada na Costa Verde, na região Sul do Rio de Janeiro, Angra dos Reis fica cerca de 3h da capital carioca (foto: Carlos Altman/EM)



Não eram 7h da manhã, no último sábado, quando o Sol nasceu no mar e iluminou a baía do Frade, em Angra dos Reis. A alvorada tinge de dourado as pedrinhas espalhadas ao longo da praia de águas calmas. Bem cedo, com o despertar do dia, um casal, de mãos dadas, caminhava sobre este caminho de 'ouro', ora olhando para o chão em busca de algo, ora apreciando o sol daquela manhã. Em um momento, o senhor de cabelos brancos se abaixa, recolhe do chão um objeto, seja concha ou pedra, e oferece para a companheira como um tesouro. Uma cena romântica, de quem passaria uma vida inteira a contar as pedrinhas no caminho do Frade Vilas até o mar. De frente para a marina e a baía de Angra dos Reis, o empreendimento te convida a viver experiências novas de contemplação, relaxamento, de pausa mesmo na rotina e mudança de hábitos. A natureza ao redor, com a Mata Atlântica ao fundo e o mar sereno bem à sua frente, se traduz em uma única palavra: paraíso.

Complexo Frade Vilas fica bem de frente ao mar de águas calmas da baía de Angra (foto: Carlos Altman/EM)

Seria Angra a Ilha da Fantasia? Quem nunca se encantou com as histórias passadas no resort de luxo da famosa série de TV dos anos de 1980? No enredo, um local carregado de mistérios onde todos os desejos são realizados. Quem visita Angra vive o despertar da paixão, a natureza exuberante é um convite a expor sentimentos e repensar o sentido da palavra futuro. Imagine viver em um local, que possui 364 ilhas e mais de 1200 praias, rodeado de muito verde banhado por um mar azul profundo? E quem visita este paraíso, na Costa Verde do Rio de Janeiro, não consegue sair ileso. Ao voltar ao destino de origem, lembranças do que vivenciou trás à tona o desejo de retornar, de reviver, de morar e morrer neste lugar. Então, tome cuidado com seus desejos quando visitar o Frade.





Amor pela natureza









Artista Monica Carvalho traz para o Frade Vilas a exposição "Vassourinhas". Elementos da natureza viram obras de arte (foto: Carlos Altman/EM)

E por falar em paixão, o casal de artistas plásticos Monica Carvalho e Klaus Schneider inauguraram a exposição Habitat, em um dos empreendimentos do Frade Vilas. Ela, carioca e ele alemão, vivem juntos há 16 anos em uma perfeita simbiose artística em tudo o que fazem. Nessa exposição, as obras nos conscientizam de que menos é mais e que o verdadeiro luxo está no conforto proporcionado pela natureza, na sofisticação das formas que combinam a geometria com o orgânico. "Tudo se recicla, com isso, é preciso olhar ao redor. Meu trabalho é um alerta para prestar atenção na natureza. Dela vem tudo e que precisamos reverenciá-la", observa Monica.





Um tanto mágica, não menos bruxa, Monica Carvalho revela sua paixão pelas vassourinhas: "As vassouras sempre existiram em meu trabalho. As primeiras fotos que tirei, a primeira produção de fotografia, já tinha no meu trabalho, lá em 1998. Elas encantam todo mundo. Homem, mulher, velho, criança. Qualquer pessoa tem uma relação como a vassoura. Eu comecei a observar que em todos os filmes aparece uma vassoura com alguém varrendo. É um objeto de associação imediata e familiar, sua origem vem das cavernas e nunca se modificou. É sempre um cabo com reunião de gravetos. Elas têm a função de varrer e proteger, conduzir e transportar. Representantes do seu habitat. Testemunha da flora local. Tão simples e tão necessárias. Embaixadoras da limpeza, das crendices, do poder de espantar e afastar e também da capacidade de limpar e trazer".





Utilizando de sementes encontradas na rica fauna brasileira, o casal nos convida a imergir nas belezas da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga e da Mata Atlântica. Açaí, flores sempre-vivas, fibras de bananeiras, pedras, cedro, cocos e troncos viram objetos que flutuam, criam novas formas e seduzem. Sim, o sagrado da natureza se faz presente e nos encanta.

O alemão Klaus Schneider é um apaixonado pelo Brasil. Com ripas de cedro, o artista cria esculturas, móbiles e objetos lúdicos (foto: Carlos Altman/EM)

Klaus Schneider, colecionador de dentes de tubarão, coletados em uma praia no Norte da Holanda, não esconde a sua paixão pelas belezas naturais do Brasil, e claro, pela esposa: "Neste país tão vasto me surpreendo com tudo o que vejo. É uma terra tão rica de flores, plantas e animais. Meu trabalho está inserido neste habitat que devemos proteger, principalmente, se pensarmos que é a casa, o lar de quem amamos", finaliza.





Habitat Brasil representa um complexo de ideias e valores, reunindo propósito e essência. Além disso, a exposição, que fica até o final do mês, conta com fotografias de José Senna, um morador do Frade com mais de 30 anos de experiência, que retrata a fauna local com um olhar delicado e intrigante.





Para Fernanda Moreira, diretora de marketing e comercial do Frade Vilas, o empreendimento é a essência do casal artistas: "aqui nós valorizamos a natureza e colocamos o bem-estar em primeiro lugar com um compromisso sustentável. A preservação do habitat é essencial para que possamos continuar desfrutando do céu, do mar e da mata que nos cercam e encantam".





Amor além mar

O sírio Mousa Alyoursef casado com a brasileira Ana Carolina resgatam os sabores ancestrais da comida árabe (foto: Carlos Altman/EM) No passeio de catamarã até a ilha de Itanhangá, belas paisagens passam pelo caminho. No espaçoso barco, pausa para um banho de sol na rede telada suspensa a poucos centímetros sobre as águas. E neste balançar, um serviço de bordo é oferecido aos presentes. No cardápio, a ancestralidade da comida síria com toque de brasilidade. À frente do Brimo Quitutes Árabes se encontra o casal Carol e Mousa Alyousef. Em mais uma constatação que Angra é a Ilha da Fantasia, foi neste local, bem ao Sul do Rio de Janeiro que o jovem Mousa, fugindo dos horrores da Síria, encontra em terras estrangeiras um novo lar e um novo amor. Juntos há 5 anos, são parceiros de vida e gastronomia. E é justamente o amor, o melhor tempero das esfirras, homus e quibes. O prazer, que se prolonga no paladar e no olhar, tem a paisagem ao redor como moldura deste banquete sem igual.









Amor ao redor

No Vila Natura, os proprietários apreciam o imenso lago com plantas tropicais e carpas coloridas (foto: Carlos Altman/EM)

Diminua o passo, respire fundo. Mergulhe de corpo e alma nas águas cristalinas de Angra dos Reis. Com uma vista deslumbrante para o mar e com a cadeia de montanhas coberta pela Mata Atlântica ao fundo, o complexo do Frade Vilas é composto por apartamentos de alto padrão, que contam com uma série de serviços para os moradores.

O Frade Vilas oferece opções de residências de variam de 160 a 590m² (foto: Carlos Altman/EM)

Além da ampla área de lazer, que inclui piscinas, quadras esportivas, academia e salão de jogos, o condomínio conta com uma estrutura completa para atender às necessidades dos seus moradores, como campo de golfe, heliponto e marina.





O campo de golfe é um dos destaques do Frade Vilas, com 18 buracos e uma paisagem deslumbrante que torna a prática do esporte ainda mais prazerosa. Já o heliponto oferece aos moradores a facilidade de chegarem e partirem com rapidez e conforto, enquanto a marina permite o acesso aos passeios às 364 ilhas e praias da região paradisíaca.





Maravilhado com a beleza tropical, o produtor cubano Geo Darder registrou cada detalhe durante a estada em Angra. No próximo mês, ele leva para a Miami, a exposição Habitat de Mônica e Klaus (foto: Carlos Altman/EM) Visitando o local, o produtor e ex-modelo cubano Geo Darder, hoje radicado em Miami, mas um exímio viajante pelo mundo ficou impressionado com a região: “vejo aqui uma beleza intocada, um misto de Bali e Filipinas. Um mar calmo e tranquilo. E com a vantagem de estar em um local onde a arquitetura conversa com a paisagem. Se mistura e se torna um só lugar”.





Com sua localização privilegiada e estrutura de luxo, o Frade Vilas é o lugar ideal para quem busca uma vida tranquila e sofisticada em meio à natureza exuberante da costa brasileira. A experiência Frade ainda oferece acesso ao Marea clube, gastronomia Fasano, boulevard de lojas conceituadas e muitas facilidades para toda a família.





Para ficar apaixonado

Piscina do Marea Clube do Fasano Angra dos Reis, espaço sofisticado com arquitetura moderna em total harmonia coma natureza ao redor (foto: Carlos Altman/EM)



"Você utiliza pedra, madeira e concreto, e com esses materiais constrói casas e palácios. Isso é construção. A engenhosidade está em ação"





Imagine só a reação do renomado arquiteto Le Corbusier se estivesse vivo e tivesse a oportunidade de visitar e se hospedar no incrível Hotel Fasano, localizado na deslumbrante ilha do Frade, em Angra dos Reis!





Como pioneiro no modernismo arquitetônico Le Corbusier certamente ficaria maravilhado com a harmonia entre a arquitetura contemporânea do hotel e a beleza natural que o cerca. O design elegante e sofisticado certamente seria uma fonte de inspiração para um dos maiores arquitetos de todos os tempos.

Móveis de design e objetos de madeira compõe a estética clean e sofisticada na recepção do Fasano (foto: Carlos Altman/EM)



Ao explorar os ambientes projetados com maestria pelo talentoso escritório de arquitetura Bernardes + Jacobsen, Le Corbusier apreciaria a atenção aos detalhes, a escolha cuidadosa dos materiais e a integração perfeita com a paisagem exuberante. Cada elemento seria meticulosamente analisado pelo olhar crítico de um gênio da arquitetura.





Ao desfrutar de uma estadia luxuosa no Hotel Fasano, Le Corbusier sentiria-se imerso em uma atmosfera de elegância e conforto supremos. O equilíbrio entre elementos minimalistas e a valorização da experiência sensorial seria um deleite para o icônico arquiteto.





E para finalizar, quem frequenta o Fasano, poderá apreciar o Kosushi Angra dos Reis, uma extensão dos princípios e excelência do restaurante japonês visto em São Paulo e Miami, que detém uma estrela Michelin. A nova casa com proposta intimista, une elementos litorâneos com a estética ímpar da cultura japonesa.