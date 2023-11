A virada para um novo ano cria dentro de nós a gratidão pelo ano concluído e a vontade de novas conquistas para o ano que começa. O réveillon é mais que um simples marco temporal, é um momento de transição, de despedida do passado e boas-vindas ao futuro. No Brasil, essa experiência ganha contornos únicos, onde a diversidade cultural se entrelaça com as peculiaridades de cada região, resultando em rituais e tradições singulares que refletem a riqueza da nossa terra.



Vestir branco, pular sete ondinhas ou comer sementes de romã à meia-noite, seja lá qual for sua tradição favorita. O Brasil traz uma infinidade de opções para você celebrar o ano que começa. Neste ano, o dia 31 de dezembro cairá em um domingo, comece já a planejar um final de semana ou até mesmo uma semana inteira para conhecer um novo destino e celebrar a chegada de 2024.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é o principal destino turístico no Brasil para as comemorações das festas de fim de ano Daniel Ramalho/AFP

O Rio de Janeiro é famoso por sediar uma das festas de Ano Novo mais espetaculares do mundo. A icônica queima de fogos em Copacabana atrai milhões de pessoas todos os anos. Este ano 10 balsas se espalham pelo mar carioca e prometem soltar fogos de artifício durante 12 minutos. Os fogos cobrem o céu de uma forma impressionante. Quem já viveu a experiência jamais esquece.O Réveillon de Copacabana também é conhecido por oferecer uma variedade de shows e entretenimento, de graça ao longo da orla. Artistas nacionais se apresentam em palcos montados nas praias, proporcionando uma experiência musical diversificada que agrada a todos os gostos.

Este ano a prefeitura da Cidade Maravilhosa trouxe um line-up de peso, se apresentarão em dois palcos na praia de Copa: Ludmilla, Glória Groove, Luísa Sonza, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo, Nattan, Imperatriz Leopoldinense e Viradouro.



Para uma experiência inesquecível, chegue cedo para garantir um bom local na praia. Além disso, explore a energia contagiante da cidade, com festas em diversos pontos e música ao vivo.Embora a queima de fogos e os shows de Copacabana levem o maior destaque, a atmosfera festiva toma conta da cidade inteira. Restaurantes, bares e casas noturnas oferecem festas temáticas e menus especiais para a noite de Réveillon.

Pipa

Passar a virada nas águas calmas do paraíso chamado Pipa, no Rio Grande do Norte, é ótima opção GIOVANNI SÉRGIO/SETUR/RN

A cidade de Pipa, no Rio Grande do Norte, é aquele destino charmoso perfeito para celebrar a virada. Com praias paradisíacas e atmosfera descontraída são ideais para quem busca relaxar e aproveitar o contato com a natureza ou curtir um festão. O destino vem chamando atenção desde 2017 com a produção da festa luxuosa Let 's Pipa, são cinco dias de agito que antecedem o Réveillon e terminam às 6 horas da manhã no primeiro dia do ano. Vintage Culture, Thiaguinho, Dennis, Jorge e Mateus, Pedro Sampaio, Menos é Mais, Léo Santana e Banda Eva, são alguns dos nomes de peso do evento deste ano. Dê as boas-vindas ao ano novo com os pés na areia e desfrute desse paraíso.

Fortaleza

Próximo a Fortaleza, o Vila Galé Cumbuco terá uma programação especial para o Réveillon 2024 Carlos Altman/EM

Com voo direto de Confins, Fortaleza, oferece uma virada de ano única para toda a família. A queima de fogos na Praia de Iracema é um espetáculo à parte, com a cidade iluminada e uma atmosfera festiva, Roberto Carlos, Marina Senna e João Gomes estão entre as atrações na festa gratuita. O destino é perfeito para toda a família. Os inúmeros resorts que também fazem festas de réveillon privadas e o famoso Vila Galé Cumbuco é perfeito para celebrar a virada com as crianças. Explore a cultura local, participe das festas e experimente a deliciosa gastronomia cearense para viver uma experiência completa.

Florianópolis



PONTE HERCÍLIO LUZ,EM FLORIPA, SERÁ UM DOS PONTOS DA FESTA DA VIRADA Santur/SC

Se você está em busca de um Réveillon inesquecível, com praias deslumbrantes, festas animadas e uma energia contagiante, Florianópolis que também tem voo direto de Confins é boa aposta. A Praia dos Ingleses, Jurerê Internacional, Campeche e Canasvieiras são algumas das opções que oferecem festas à beira-mar, fogos de artifício e uma atmosfera de pura alegria. Este ano a prefeitura da capital catarinense promete entregar um réveillon bem diferente. Os fogos de artifício barulhentos que podem incomodar autistas, crianças e cachorros serão substituídos por luzes de drone. Alexandre Pires, ficará responsável por comandar a Beira-Mar Norte.





Capitólio

Com festas agitadas e muita badalação, Escarpas do Lago é local preferido no balneário do ‘Mar de Minas’ Lucas Matos/Divulgação

Não só as praias chamam atenção no ano novo. Escarpas do Lago, em Minas Gerais, oferece uma experiência cercada pela natureza exuberante. Muitos hotéis e pousadas à beira do Lago de Furnas promovem festas exclusivas para seus hóspedes, proporcionando um Réveillon íntimo e encantador. Com pouco mais de 4h30 de viagem de carro de Belo Horizonte, o destino é bastante conhecido e disputado por turistas de todo o Brasil. No show da virada, a dupla João Bosco & Vinicius promete sacudir a festa Nossa Praia com Open Bar e Open Food.

Tiradentes

A charmosa Tiradentes, no Campo das Vertentes, é local de refúgio para quem deseja passa a virada longe de multidões Leandro Couri/EM

A bela Tiradentes preserva seu casario com carinho. Ao passear pelas ruas de pedra e admirar a arquitetura colonial, você se sentirá transportado para uma época passada. A noite de Réveillon ganha um toque especial com a iluminação suave das lanternas e outras decorações, criando um cenário romântico e nostálgico. A cerca de 190 quilômetros da capital mineira, a atmosfera íntima de Tiradentes torna a celebração do Réveillon mais calorosa e próxima. A praça Largo das Forras na cidade se transformou em um dos locais de celebração, com apresentações musicais ao vivo, danças tradicionais e um clima de alegria compartilhada entre moradores e visitantes. Santissimo Resort e Pousada Mãe d’Água também fazem grandes festas com shows e comida e bebidas liberadas.

QUE TAL UM CRUZEIRO?

MSC Grandiosa, o maior navio de cruzeiros a navegar na Costa do Brasil, estará ancorado de frente para a Praia de Copacabana na festa da virada MSC/Divulgação

Que tal passar a virada de ano a bordo de um cruzeiro? Acaba de chegar em águas brasileiras o MSC Grandiosa, com 19 andares, ele é o maior navio a passar pela américa latina. Navegar pelo litoral brasileiro a bordo do Grandiosa oferece a oportunidade de explorar diferentes destinos sem abrir mão do conforto e da animação. Você pode desfrutar de festas temáticas, shows, sala de games com boliche e cinema 3D, parque aquático, SPA, inúmeros restaurantes de diferentes especialidades e é claro, a espetacular virada de ano em alto mar. O itinerário do Grandiosa começa em Santos, seguindo para Búzios, Salvador, Maceió e retornando a Santos. Sendo o embarque no dia 30 de dezembro de 2023, em Santos, terminando no dia 6 de janeiro de 2024, também na cidade paulista. Outros navios da MSC também terão rotas de ano novo saindo do Brasil, são eles: MSC Seaview, MSC Armonia e MSC Lirica.