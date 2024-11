À medida que as ruas começam a brilhar com luzes e enfeites de Natal, e a contagem regressiva para os fogos de artifício se aproxima, é sinal de que o final do ano está chegando. Nesse clima festivo, os brasileiros se lançam no planejamento de suas férias de verão, em busca de momentos de descontração e celebração. Uma pesquisa encomendada pela Booking.com - uma das maiores plataformas de reservas de hospedagem, voos e outros serviços de viagem - revelou os dez destinos mais populares entre os turistas do país para viajar durante o Ano Novo no Brasil.





O Réveillon do brasileiro será com o pé na areia: os dez destinos que os viajantes do Brasil mais gostariam de ir para passar o Ano Novo são cidades praianas. O Arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, está no topo da lista. E aí vem a pergunta? Sai muito caro passar a Festa da virada no arquipélago? Separamos algumas dicas de pousadas no paraíso brasileiro que tem a Baía do Sancho como a praia mais bonita do mundo, de acordo com o site TripAdvisor.





NANNAI Noronha

NANNAI Noronha Solar dos Ventos oferece chalés com decoração personalizada, vista para o mar e comodidades modernas Nannai Noronha/Divulgação





Localizada a 300 metros da Baía do Sueste, em Fernando de Noronha, a pousada NANNAI Noronha Solar dos Ventos oferece chalés com decoração personalizada, vista para o mar e comodidades modernas. Os hóspedes têm acesso gratuito à internet, estacionamento e serviço de traslado para o aeroporto. Ela dispõe de oito chalés, decorados com detalhes únicos, criando um ambiente acolhedor. Cada um conta com varanda com rede, telefone, minibar e TV.





Enquanto aprecia a vista panorâmica do mar no terraço da Solar dos Ventos, você pode desfrutar de um buffet de café da manhã variado, que inclui frutas tropicais, sucos e doces locais. O hotel também dispõe de um bar para refrescos. Os hóspedes podem explorar a Baía do Sueste, rica em vida selvagem, ou visitar as tartarugas do Projeto Tamar, localizado a 3 km de distância.





O pacote de Final de Ano com hospedagem no Bangalô Frente Mar, para 2 pessoas, entre 29/12 e 02/01/2025 sai por R$66.152 + taxas







Serviço:



Rod. BR-363 - Vila do Sueste, Fernando de Noronha

Informações e reservas: (81) 3552 0100 ou (81) 3552-0100







Dolphin Noronha

Pousada Dolphin Noronha fica aos pés do famoso cartão postal de Fernando de Noronha, o Morro do Pico Dolphin Noronha/Divulgação





Entre as águas cristalinas e as praias paradisíacas de Fernando de Noronha, encontra-se um pequeno, icônico e autêntico Villa Hotel. Este é um refúgio ideal para quem busca aconchego e tranquilidade, cercado por amplas passarelas verdes que se entrelaçam em vastos jardins de mata atlântica insular e pomares de frutas tropicais, aos pés do famoso cartão postal de Fernando de Noronha, o Morro do Pico. Um encontro com a natureza deslumbrante, onde a exclusividade, o conforto, a simpatia e o luxo se revelam na simplicidade dos pequenos detalhes.





Aproveite o que há de melhor no litoral brasileiro e celebre o Réveillon em perfeita sintonia com a natureza no destino mais exclusivo do Brasil: Fernando de Noronha. Nosso pacote especial inclui 6 noites de hospedagem com café da manhã, chá da tarde, traslado Dolphin, drink de boas-vindas e serviço de concierge. Além disso, você desfrutará de uma garrafa de espumante, uma magnífica Ceia de Réveillon, um delicioso Brunch de Ano Novo e um voucher de R$ 1.000 para utilizar no restaurante Acqua.





Com as últimas vagas disponíveis para acomodação e voos, esta é a sua oportunidade de vivenciar dias perfeitos de slow living, conectando-se com a natureza e consigo mesmo. Reserve agora e comece o novo ano de forma inesquecível!





*O pacote de seis dias, para 2 pessoas, com direito à Ceia de Réveillon e Bruch de Ano Novo varia de R$22.500 (Villa Standard Master) a R$40.000 (Villa Spa Master)





Serviço



BR 363, s/n, Fernando de Noronha

Reservas e informações: (81) 99413-5364 ou (81) 3366-6601

Hamares Boutique Hotel

Com uma vista incrível para o Morro do Pico, o Hamares é um perfeito equilíbrio entre natureza e bem-estar Hamares Boutique Hotel/Divulgação

A Hamares faz parte do Grupo EKOS, e oferece muito mais que uma hospedagem, uma experiência com conforto e bem estar. O Grupo Ekos está presente há mais de 10 anos em Fernando de Noronha com as Pousadas Morena, Colina e Paraíso. Localizada a menos de 1 km dos principais pontos turísticos e com uma vista incrível para o Morro do Pico, a Hamares é um perfeito equilíbrio entre natureza e bem-estar. Lá é possível mergulhar em sensações únicas, surpreender-se a cada pequeno detalhe e encantar-se com experiências memoráveis. A Hamares Boutique Hotel possui a maior piscina do arquipélago, com uma linda vista para a Praia da Conceição. A pousada oferece o serviço de transfer exclusivo e gratuito de in e out, serviço de quarto, concierge e Wi-Fi, além de uma área de lazer completa com piscina ao ar livre, hidromassagem aquecida, academia, sauna seca e a vapor, SPA e jardim.





*O pacote de cinco dias, para 2 pessoas fica em R$37.000 na Suíte Villa Mar





Serviço



R. Amaro Preto, 472, Floresta Velha, Fernando de Noronha

Reservas e informações: +55 (81) 3038-5008







Paraíso Noronha

Paraíso Noronha é uma pousada encantadora localizada a apenas 1 km da Praia do Porto Paraíso Noronha



A Paraíso Noronha é uma pousada encantadora localizada a apenas 1 km da Praia do Porto. Você pode desfrutar diariamente de um buffet de café da manhã, que oferece uma variedade de frutas frescas, pães, frios e uma seleção de bebidas. O café da manhã e o transfer exclusivo de entrada e saída estão inclusos na diária. Os quartos acolhedores da Paraíso Noronha contam com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e banheiro privativo com chuveiro de água quente. O Aeroporto Internacional de Fernando de Noronha está a 5 km da pousada, enquanto o Centro e a Praia da Conceição ficam a 1,5 km de distância.





*A hospedagem de 5 dias, para 2 pessoas fica em R$18.500 na Suíte Luxo





Serviço



R. Maj. Costa, 117 - Vila do Trinta, Fernando de Noronha

Reservas e informações: (81) 3038-5008

ESGOTADO - Pousadas Maria Flor e Maria Bonita





Preferida pelas celebridades, as pousadas Maria Flor e Maria Bonita, empreendimentos do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, já não possuem disponibilidade de vagas para o Réveillon. Todas as acomodações estão esgotadas.

















Como chegar





O Arquipélago de Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco, e fica a 545 km de Recife e a 360km de Natal. Devido à distância, a única forma de chegar à ilha é de avião. Grande parte dos visitantes chega em Noronha voando com conexão em Recife, num voo de mais ou menos 1 hora. Mas também existem voos diretos vindo de Natal (São Gonçalo do Amarante), Campinas (Viracopos) e São Paulo (Congonhas).É sempre bom lembrar que o fuso horário em Fernando de Noronha é 1 hora a mais que o horário de Recife. Tenha em mente que os horários dos voos são sempre no horário do local.





Após ter que fazer alguns ajustes nos tipos de aeronaves que fazem os voos para Fernando de Noronha, as companhias aéreas que voam para a ilha conseguiram até superar a quantidade de assentos e voos que eram disponibilizados antes do mês de outubro de 2022. É bom saber que a malha aérea para Fernando de Noronha está totalmente normalizada. Atualmente as companhias aéreas Azul e Latam operam voos para Fernando de Noronha. As passagens aéreas saindo de Belo Horizonte ( Aeroporto de Confins) até Fernando de Noronha com embarque em 28/12 e volta no dia 02/01/2025 variam entre R$4.500 e R$7.900 por pessoa







Taxas







Para visitar Fernando de Noronha, é necessário pagar duas taxas: a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) e o ingresso do Parque Nacional Marinho (PARNAMAR):





Taxa de Preservação Ambiental (TPA)

Cobrada pelo governo do estado, esta taxa é diária e obrigatória para a manutenção da ilha. Em 2024, o valor da TPA é de R$ 97,16 por dia, com desconto progressivo a partir do 5º dia até ao 10º dia. Crianças de até 5 anos não pagam a TPA.





Ingresso do Parque Nacional Marinho (PARNAMAR)

Este ingresso não é obrigatório, mas é necessário para conhecer as praias e trilhas mais preservadas. Em 2024, o valor do ingresso é de R$ 186,50 para brasileiros e R$ 373,00 para estrangeiros. O ingresso é válido por 10 dias consecutivos.