Que tal conhecer o Vila Galé Touros, no Rio Grande do Norte

A rede Vila Galé está com condições imperdíveis nesta Black Friday. De 25 de novembro a 2 de dezembro, os clientes poderão garantir 25% de desconto nos resorts e 30% nos hotéis urbanos para hospedagens entre março e dezembro de 2025, incluindo feriados nacionais. O desconto pode ser garantido por meio do site da Vila Galé.

A oferta fica ainda melhor para os membros do Clube de Fidelização Vila Galé Star, que ganham mais 10% de desconto sobre as tarifas da campanha, além de benefícios, como early e late check-out, desconto em alimentação, entre outros. Para garantir, é necessário fazer um cadastro gratuito antes de efetuar a reserva.

“Garantimos que este é o melhor preço de hospedagem que teremos para 2025, proporcionando uma oportunidade única para os nossos clientes aproveitarem o melhor da rede Vila Galé”, explica Adriana Borges, Gerente Comercial.

Resorts com promoção

Focado na família, os empreendimentos do Vila Galé oferecem um verdadeiro refúgio com acesso às praias deslumbrantes e clubes infantis Vila Galé/Divulgação

Os resorts, localizados em Cumbuco (CE), Camaçari (BA), Angra dos Reis (RJ), Touros (RN), Cabo de Santo Agostinho (PE), Barra de Santo Antônio (AL), estão com pacotes de três noites a partir de 12x de R$ 179,00 por pessoa em apartamento duplo. Uma criança de até 12 anos hospedada no mesmo quarto que os pais não paga hospedagem. Os empreendimentos oferecem um verdadeiro refúgio com acesso às praias deslumbrantes, clubes infantis com monitores especializados, academias, quadras poliesportivas e spas para relaxamento total.

O Vila Galé Collection Sunset Cumbuco, primeiro resort da linha Collection no Brasil e com inauguração prevista para 28 de novembro, também faz parte da promoção exclusiva. Os clientes podem desfrutar de uma experiência intimista e diferenciada com diárias a partir de R$ 825 em quarto duplo. Uma experiência completa de bem-estar e contato com a natureza.

Para quem busca estadias em centros urbanos, as unidades localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza oferecem 30% de desconto, com diárias em apartamento duplo a partir de R$ 490. As acomodações incluem café da manhã e acesso a áreas de lazer, como piscina, academia e spa. A localização estratégica desses hotéis garante proximidade aos principais pontos turísticos e culturais de cada cidade, combinando conforto e praticidade, sendo ideais tanto para viagens a lazer quanto a negócios.

Serviço

Período da promoção: 25/11/2024 a 02/12/2024.

Período de hospedagem: de 06/03/2025 a 20/12/2025, incluindo feriados nacionais.

Onde garantir: site da Vila Galé, por meio do e-mail brasil.reservas@vilagale.com ou pelas mensagens privadas do Instagram oficial.

Inscreva-se gratuitamente no Programa e Fidelização para ganhar mais 10% de desconto extra.